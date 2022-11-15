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過敏兒換季好困擾 醫師教3招保養技巧

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

秋冬早晚溫差大，根據台灣氣喘衛教學會調查指出，當溫差達7℃或相對溼度高達61%以上，最容易誘發過敏症狀。尤其是清晨及傍晚的冷空氣容易刺激呼吸道黏膜，造成鼻塞、流鼻水等症狀，許多家長擔心孩子不停流鼻水、揉眼睛，再加上鼻塞，容易讓孩子腦部氧氣不足，導致孩子出現昏沉、無法專心上課的情形，影響日常表現，兒科醫師歐淑娟便提出了三個小撇步，提供給家長幫助過敏兒換季保養。

過敏與TH1、TH2失衡有關 改善需內外兼顧

防疫期間孩子已經口罩不離身，許多家長為了避免孩子過敏症狀誘發，除濕機、空氣清淨機幾乎是過敏兒家中必備的設備，以減少孩子暴露在塵螨、黴菌等過敏原下，然而過敏症狀還是找上門來。

歐淑娟醫師強調，過敏與免疫細胞調節有關，當免疫細胞TH1、TH2失衡，就會出現過敏症狀。因此若要改善過敏反應的發生需要「內外兼顧」才行，除了讓孩子避免暴露於致敏環境外，還要從體質調整、體內免疫細胞活性平衡做起。歐淑娟醫師提出三招，幫助過敏兒體質改善。

三招過敏保養 吃好、睡好兼運動

首先，營養攝取是很重要的部分，歐淑娟醫師提醒家長要讓孩子多攝取原型食物來均衡營養。在發育成長的階段，應注意飲食均衡，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物，都含有人體所需的維生素及礦物質，攝取原型食物，吸收完整營養素，是體質改善很重要的一環。

第二招，適時補充益生菌。歐淑娟醫師解釋，當免疫系統遇到過敏原時，TH2免疫細胞會過於活躍，並釋放大量組織胺，造成發炎反應，因此產生流鼻水、打噴嚏等過敏症狀。適時補充益生菌能幫助身體平衡細胞活性，調整過敏體質。

家長可以在早餐時或是孩子想喝飲料時，選擇優酪乳，補充益生菌之餘，也能攝取蛋白質、鈣質。也可以適時讓孩子補充益生菌，尤其是含有平衡免疫細胞活性的特殊菌種，可以輔助體內TH1、TH2免疫細胞平衡，進而減少過敏反應發生。

第三招，維持規律作息與運動習慣。充足的睡眠能幫助組織建造與修護，規律的運動習慣能提升心肺功能，也能促進免疫系統更平衡，進而減少過敏現象。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55772


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