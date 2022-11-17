把牛奶當水喝 11歲胖童誘發氣喘

秋冬是過敏 氣喘好發季節，小學五年級的小志由媽媽陪同來看鼻塞及夜間咳嗽，經由病史及身體檢查，確診罹患過敏性鼻炎及氣喘。

小志是籃球校隊，有足夠中強度運動，肚子卻圓圓的，身高151公分、體重51公斤，BMI 22.36（11歲男孩正常值為14.8-20.7）過重，腰圍76公分，體脂肪29%過多了。

兒童過敏氣喘有多樣的分子機轉及表現型，體重過重或肥胖也會誘發氣喘、過敏，與傳統的塵蟎過敏機轉不同。體重過重包括幼兒期持續體重過重或快速體脂肪增加，若持續體重過重，青少年時期罹患氣喘機率增2.47倍、鼻過敏機率增1.44倍；快速體脂肪的增加，亦增加兒童首次氣喘及呼吸道發炎的風險。此類型氣喘治療除藥物外，須同步控制體重。

選擇均衡飲食比例、適當份量且不超過每日熱量需求，是體重控制飲食的必須。食物營養成分有6大類：全穀根莖類（醣類）、豆魚蛋肉（蛋白質 ）、乳品類、蔬菜 類、水果類，以及油脂與堅果種子類，各類食物提供人體不同的必須營養素，缺一不可。

小志的基礎代謝加上運動，每日可攝取2000大卡，建議可依照「我的餐盤」來配置三餐食物比例。全穀根莖類及蛋白質各約四分之一，各色蔬菜及水果則占餐盤二分之一，蔬菜要多於水果，每類食物體積口訣：「早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一些、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，腦海中存在各類別營養的比例及份量，既能兼顧營養需求又不需擔心熱量超標。

小志攝取過多醣類，又把牛奶當水喝，導致每日熱量攝取超標，體重過重，常氣喘發作。建議他三餐間應盡量喝足水分，更應學會健康均衡及適量的飲食原則。三個月回診後，小志的體重減了1公斤、腰圍少了2公分。