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想維持少女感 養成減齡5習慣

劉小川
養成運動習慣。(取材自pexels)
養成運動習慣。(取材自pexels)

愈來愈多人希望維持年輕形象，無論什麼樣的年齡，都有各年齡層的「年輕感」煩惱出現。在網路上也有不少減齡妝感、服裝等，這些情況對於進入一定階段年齡的女性來說，不知不覺已成為了無形壓力。

女性隨著年齡的增長，也開始出現肌膚衰老跡象，在照鏡子時，難免感到無奈跟心酸。但除了外表合理的偽裝外，女性也要懂的「內外兼修」，透過5招持續維持減齡外，改善本身氣色才會顯得更年輕。

1.飲食少糖

許多女生會注重自己的飲食習慣，但僅限於減肥時的少吃肉、主食等，但食物中的「糖」才是導致衰老的元凶。攝取過多的糖會讓肌膚的氧化速度變快，出現臉色變黃、長痘痘等肌膚問題，糖分在體內轉化成熱量，也會對自己的體態造成影響。

2.重視防曬

想要抗氧化，除了控制攝入過多糖之外，最重要的還是要做好對紫外線的防護。對保養有研究的女生都知道，紫外線對人體的傷害是很多方面的，長時間照射紫外線會使肌膚加速老化，導致色素沉澱，間接形成雀斑、曬斑，影響美觀。

所以女生無論什麼季節，都不能忽略的保養步驟就是「防曬」。陰雨天、太陽天同樣需要做好防曬，並搭配物理性的防曬，如撐傘、防曬外衣來輔助隔離紫外線，充分保護肌膚不受侵害。

3.多喝溫水

「女人是水做的」，許多女性常有肌膚問題，大多和缺水有密不可分的關係，根本上會導致肌膚油水平衡失衡、皮膚屏障受損等。因此女性在生活中要養成喝「溫開水」的習慣，滋養肌膚同時也能滋潤身體內所需，才能起到養膚的效果。

4.避免久坐

現代人多數工作性質就是必須每天面對電腦，導致女性長時間處於缺乏鍛鍊的狀態，久而久之身體的基底也會隨著年齡增長而慢慢下滑、身材走樣。

想要不顯老，體態也很重要，即便工作忙碌，也要擠出時間規律鍛鍊，長期下來以維持為主，讓體態不會因為長期工作、壓力之下失去年輕活力感。

5.由內調節

女性的身體調養，其主要在於氣血的狀態。氣血不足的女性，身體各方面機能往往都不佳，且看起來每天都沒睡飽。女性想保持身體健康，就要先從作息開始，這也是從內打底。可使用一些保健營養品來補充女性的元氣，如紅棗、枸杞、紅豆等來養足血氣，恰巧碰上冬天了，把那些冰飲、甜點都戒掉，好好調整一下自己的氣血。

飲食減少糖分。(取材自pexels)
飲食減少糖分。(取材自pexels)

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