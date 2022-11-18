我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

幼童吃過量零食 學者：可能長不高

記者翁唯真／桃園報導
幼童若吃過量零食，很容易造成營養不均衡，鈣質和維他命D的吸收少，會發胖也長不高。(Getty Images)
幼童若吃過量零食，很容易造成營養不均衡，鈣質和維他命D的吸收少，會發胖也長不高。(Getty Images)

市面上有各種零食，不過各種食物攝取過量都不好，學者指出，幼童吃過量零食可能會長不高，因高溫油炸過的零食會含有丙烯醯胺，有很多的文獻說會影響神經、內分泌、免疫和生殖系統，不過，目前沒有直接證據證明孩童吃油炸食品會長不高，但務必注意飲食均衡。

台灣中原大學生物科技學系副教授招名威表示，因高溫油炸過的零食會含有丙烯醯胺，有很多的文獻都說丙烯醯胺有毒，會影響神經、內分泌、免疫和生殖系統。

招名威指出，若人體長期攝取到含丙烯醯胺的食品，會有嗜睡、情緒起伏大、記憶衰退、學習力降低、男性生育力降低等症狀，對於就學兒童確實影響不小，不過癌症倒不至於擔心，因為丙烯醯胺屬2A等級致癌物，目前沒有對人類致癌的證據。

雖說很多人擔心零食中有很多的丙烯醯胺，但美國食品藥物管理局研究發現，很多澱粉類的產品其實都有，特別是經過高溫油炸烘烤就會釋放出，以薯條為例，油炸15分鐘會出現丙烯醯胺，45分鐘後，含量會高達120倍，油炸溫度越高，丙烯醯胺被炸出來的量就越多。而且如果食物越薄，它的水份量低和表面積相對會較大，含量又更高。

招名威說，拿炸油條、炸薯條、炸洋芋片來相比，炸油條時油溫是在180℃，但洋薯條的油溫需要超過200℃，會產生更多的丙烯醯胺，並且同樣也是200℃的洋芋片因為表面積更大，其所含的丙烯醯胺又比薯條高出10倍，有高血脂、高血壓、糖尿病及心腦血管疾病等慢性病的人少吃為妙。

招名威提醒，目前沒有直接證據證明孩童吃油炸食品，但唯一可以確定的是，如果小朋友過量的狂吃這些零食，相對吃正餐的量就變少了，很容易造成營養不均衡，鈣質和維他命D的吸收少，小朋友不僅會發胖，也長不高。

高溫 致癌 高血壓

上一則

腦中風「關鍵恢復期」是這時 專科醫教2大復健策略

下一則

攝護腺肥大怕開刀 微創動脈栓塞術助解放

延伸閱讀

螢火蟲之墓水果糖絕跡 日本百年企業佐久間製菓停業

螢火蟲之墓水果糖絕跡 日本百年企業佐久間製菓停業
幼童吃過量零食恐造成這後果 教授：可能長不高

幼童吃過量零食恐造成這後果 教授：可能長不高
秋葉原疫後振興 夾娃娃機改放泡麵零食 人潮湧入

秋葉原疫後振興 夾娃娃機改放泡麵零食 人潮湧入
狂節食、不吃零食 減肥卻沒成效？4減肥「禁忌」大公開

狂節食、不吃零食 減肥卻沒成效？4減肥「禁忌」大公開

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

喝乳清就會長肌肉？銀髮長輩「喝這杯」效果更好

2022-11-17 00:45
將家中長者的慢性疾病照顧好，多喝水，少吃重口味食物，加強身體清潔，就能降低異味發生；圖為示意圖。（Getty Images）

老人臭、加齡臭 醫師教6招遠離異味

2022-11-13 02:00
染疫康復者恐因「長新冠」不斷咳嗽；圖為示意圖。（Getty Images）

新冠重複感染 症狀不會更輕？美研究曝重症率「高3倍」

2022-11-13 00:00
醫師羅愷馨（左）指著蠕形蟎蟲說明，劉姓婦人（右）就醫才發現是睫毛上布滿約百隻的蠕形蟎蟲，經治療及細心預防，成功擺脫宿疾。（記者趙容萱／攝影）

嚇人 婦左眼好癢1年都治不好 就醫驚見百蟲蠕動

2022-11-15 05:06
范姓男子因卡式爐氣爆，臉部、雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，送醫緊急手術取出。（圖／台中榮總提供）

卡式爐氣爆 40多歲男小碎片噴進眼內 險失明

2022-11-13 04:36
避孕方式百百種，從保險套到侵入性的避孕環、避孕球都可以達到避孕效果。（記者 鄒尚謙／攝影）

射精前戴套即可避孕？醫提醒：計算排卵日避孕有前提

2022-11-16 17:42

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
LA捷運如遊民之家髒亂暴力 現場直擊好似末日殭屍列車

LA捷運如遊民之家髒亂暴力 現場直擊好似末日殭屍列車