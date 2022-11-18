吸毒老得快 「少女變大嬸」

研究證實，使用安非他命會導致白血球染色體端粒的長度顯著變短，加快生理衰老速度；圖為示意圖。(Getty Images)

吸毒老得快、「26歲老得像50歲」時有所聞，台灣國家衛生研究院進一步證實，使用安非他命會導致白血球染色體端粒的長度顯著變短，加快生理衰老速度，此研究去年10月已登上國際期刊「Translational Psychiatry」。

甲基安非他命是安非他命的衍生物，市面上查獲的安非他命多屬於此。台灣國衛院神經及精神醫學 研究中心研究員林彥鋒表示，過去本土研究發現，使用安非他命者平均壽命較低，為了解實際對身體造成的影響，因此和台北市聯醫松德院區合作，以「白血球端粒長度」作為指標，收逾300位25歲至34歲甲基安非他命使用者與一般受試者的相關生理數值。

林彥鋒表示，染色體端粒是染色體尾端固定的重複鹼基片段，隨著每次細胞分裂，端粒長度會慢慢縮短，一旦達到最小長度臨界值，細胞就會衰老凋亡。依此特性，縮短的白血球端粒長度被廣泛應用為生物衰老的標誌。

研究針對使用年齡、總使用時間、最高使用劑量來分析端粒長度的關係，發現甲基安非他命使用者有顯著較短的端粒長度，且使用時間愈長平均端粒長度愈短；另使用孟德爾隨機化分析，進一步確立之間的因果關係。

林彥鋒說，研究發現白血球端粒縮短長度和最大使用量無相關性，因此也可推論出就算「使用一點點」，安非他命仍會在體內累積，對身體造成一定的危害。

國衛院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅則表示，雖然僅發現使用時間和端粒縮短長度有線性關係，無法得知使用時間多長可能造成無法恢復的後遺症，但只要「碰了毒品 就有可能累積」。反言之，只要停用，也有可能停住老化效應，因此須趁早介入醫療行為和家庭社會支持，擺脫毒品。