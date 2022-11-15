顏面神經麻痺 中醫針灸治療恢復快

臉部表情不對稱、嘴角無力、 喝水時不自覺漏水，可能是顏面神經麻痺，務必盡速就醫。（本報資料照片）

35歲黃小姐發現自己含不住水，會從嘴角漏出，一照鏡子驚覺自己嘴巴歪向右側且左眼也無法閉起來，由於擔心是中風趕緊急診就醫，經醫師診斷為「貝爾氏麻痺」，除了服用類固醇外，也輾轉至中醫部搭配針灸治療，後續恢復良好。

台灣柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰表示，顏面神經麻痺可以分成中樞型及周邊型，中樞型主要是因腦血管疾病或腫瘤 等因素造成的，由於是顏面神經核以上受損，所以只有臉下半部的表情肌肉 無力，而臉上半部通常是正常的，且多少還會合併肢體無力、麻木、或其他神經學症狀；周邊型則是因感染、創傷、腫瘤、系統性疾病等所造成，由於是顏面神經核以下受損，所以臉部的表情肌肉會同時受到影響。

最常見的周邊型顏面神經麻痺就是「貝爾氏麻痺」，又稱為特發性顏面神經麻痺，發生原因尚未定論，目前認為是感染所致，也有學者認為跟自體免疫低落、局部循環不良有關。

許益彰說明，一般來說「貝爾氏麻痺」在發生後的前幾天，顏面肌肉無力的情形會逐漸惡化，約一周後症狀才會穩定，大部分會在第二、三周開始好轉。根據統計，在不接受治療的情況下約七成的病人，會在三到六個月內自行痊癒，若接受治療則有超過八成病人可治癒，但如果年紀大於40歲、患有糖尿病、高血壓 控制不良、顏面神經麻痺較嚴重等因素則可能會影響預後，部分病人可能會恢復不良或留下後遺症。

許益彰指出，中醫認為本病是由於正氣（抵抗力）不足、脈絡空虛，加上外來的風、寒、濕、熱等邪氣（致病原）乘虛而入、阻滯經絡，使顏面部的氣血痺阻，筋脈失養進而導致肌肉失去正常的功能。總體而言，治療原則會以「扶正」、「祛邪」、「疏通經絡」為主，針對病人體質、病邪的種類及局部經絡痺阻的程度作綜合的考量，臨床上常會使用針灸治療，視情況可服用不同類型的中藥來調整體質、加強療效。

研究也顯示，中醫針灸對於人體神經系統的治療效果良好。