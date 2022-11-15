我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

顏面神經麻痺 中醫針灸治療恢復快

健康醫療網
臉部表情不對稱、嘴角無力、 喝水時不自覺漏水，可能是顏面神經麻痺，務必盡速就醫。（本報資料照片）
臉部表情不對稱、嘴角無力、 喝水時不自覺漏水，可能是顏面神經麻痺，務必盡速就醫。（本報資料照片）

35歲黃小姐發現自己含不住水，會從嘴角漏出，一照鏡子驚覺自己嘴巴歪向右側且左眼也無法閉起來，由於擔心是中風趕緊急診就醫，經醫師診斷為「貝爾氏麻痺」，除了服用類固醇外，也輾轉至中醫部搭配針灸治療，後續恢復良好。

台灣柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰表示，顏面神經麻痺可以分成中樞型及周邊型，中樞型主要是因腦血管疾病或腫瘤等因素造成的，由於是顏面神經核以上受損，所以只有臉下半部的表情肌肉無力，而臉上半部通常是正常的，且多少還會合併肢體無力、麻木、或其他神經學症狀；周邊型則是因感染、創傷、腫瘤、系統性疾病等所造成，由於是顏面神經核以下受損，所以臉部的表情肌肉會同時受到影響。

最常見的周邊型顏面神經麻痺就是「貝爾氏麻痺」，又稱為特發性顏面神經麻痺，發生原因尚未定論，目前認為是感染所致，也有學者認為跟自體免疫低落、局部循環不良有關。

許益彰說明，一般來說「貝爾氏麻痺」在發生後的前幾天，顏面肌肉無力的情形會逐漸惡化，約一周後症狀才會穩定，大部分會在第二、三周開始好轉。根據統計，在不接受治療的情況下約七成的病人，會在三到六個月內自行痊癒，若接受治療則有超過八成病人可治癒，但如果年紀大於40歲、患有糖尿病、高血壓控制不良、顏面神經麻痺較嚴重等因素則可能會影響預後，部分病人可能會恢復不良或留下後遺症。

許益彰指出，中醫認為本病是由於正氣（抵抗力）不足、脈絡空虛，加上外來的風、寒、濕、熱等邪氣（致病原）乘虛而入、阻滯經絡，使顏面部的氣血痺阻，筋脈失養進而導致肌肉失去正常的功能。總體而言，治療原則會以「扶正」、「祛邪」、「疏通經絡」為主，針對病人體質、病邪的種類及局部經絡痺阻的程度作綜合的考量，臨床上常會使用針灸治療，視情況可服用不同類型的中藥來調整體質、加強療效。

研究也顯示，中醫針灸對於人體神經系統的治療效果良好。

肌肉 腫瘤 高血壓

上一則

男椎間盤突出痛到不能睡 「小扁針」搭配美式整脊緩解

延伸閱讀

運動後身體痠痛 醫師教4招修復

運動後身體痠痛 醫師教4招修復
鄭聖星中醫針灸傳統療法治療腰痛坐骨神經痛療效顯著

鄭聖星中醫針灸傳統療法治療腰痛坐骨神經痛療效顯著
眼歪嘴斜當心是顏面神經麻痺 中醫輔助治療恢復快

眼歪嘴斜當心是顏面神經麻痺 中醫輔助治療恢復快
周曉平中醫針灸師談慢性胃腸的特效中醫治療

周曉平中醫針灸師談慢性胃腸的特效中醫治療

熱門新聞

董氏基金會9日舉行「預防微肌要趁早」衛教記者會，呼籲民眾培養運動習慣，補充優質蛋白質。（圖／董氏基金會提供）

年過50肌肉流失快 肌力運動+優質蛋白預防肌少症

2022-11-09 19:09
美國心臟學會年會最新一篇研究指出，魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6類健康食品相較安慰劑，降低壞膽固醇LDL效果不顯著。示意圖。（路透）

美研究紅麴魚油6健康食品降血脂效果未顯著 醫籲「別埋頭苦吃」

2022-11-09 04:37
染疫康復者恐因「長新冠」不斷咳嗽；圖為示意圖。（Getty Images）

新冠重複感染 症狀不會更輕？美研究曝重症率「高3倍」

2022-11-13 00:00
衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說明許男的病情。（記者簡慧珍／攝影）

血壓飆高瀕臨腦中風 六旬男查遍竟與心肺血管無關

2022-11-10 05:02
將家中長者的慢性疾病照顧好，多喝水，少吃重口味食物，加強身體清潔，就能降低異味發生；圖為示意圖。（Getty Images）

老人臭、加齡臭 醫師教6招遠離異味

2022-11-13 02:00
范姓男子因卡式爐氣爆，臉部、雙眼角膜、左眼眼窩多處被異物嵌入，送醫緊急手術取出。（圖／台中榮總提供）

卡式爐氣爆 40多歲男小碎片噴進眼內 險失明

2022-11-13 04:36

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已