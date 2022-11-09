我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

美研究紅麴魚油6健康食品降血脂效果未顯著 醫籲「別埋頭苦吃」

記者許政榆／台北即時報導
美國心臟學會年會最新一篇研究指出，魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6類健康食品相較安慰劑，降低壞膽固醇LDL效果不顯著。示意圖。（路透）
美國心臟學會年會最新一篇研究指出，魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6類健康食品相較安慰劑，降低壞膽固醇LDL效果不顯著。示意圖。（路透）

心血管疾病患者透過藥物控制病情，也常使用健康食品護血管、降低「壞膽固醇」低密度脂蛋白（LDL），不過美國心臟學會年會中發表一篇新研究，市面上號稱可降低LDL如魚油、紅麴等6種健康食品，與安慰劑相比，降低LDL的效果不明顯，但服用降血脂藥物可降低LDL近4成。

醫師認為，該研究可提醒民眾，使用健康食品須評估是否達到預期療效，千萬不要「埋頭苦吃」。

台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風於臉書貼文，美國心臟學會11月6日於芝加哥舉行年會，當中一篇降血脂臨床試驗，共收199名健康個案，治療28天後分組進行研究，包括「健康食品」魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6種健康食品，以及降血脂藥物（rosuvastatin 5mg）、安慰劑，每組約30人以內。結果發現，與安慰劑相比，健康食品降低LDL效果不明顯，但rosuvastatin可降低LDL37.9%。

洪惠風表示，上述6類健康食品中像是魚油、肉桂等，並非完全用於降低LDL，不過紅麴、植物固醇在過去其他研究發現可降低LDL。此次研究的原作者，是希望能了解健康食品降低LDL的比例，不過該篇研究在統計學上並未達到意義，包括補充食品內含成分不穩定、LDL降低幅度太小、收案人數太少等原因所致。

洪惠風指出，市售不少健康食品標榜可以降血脂，實際效果不得而知，提醒民眾使用健康食品1至2個月後，可透過抽血檢查，確認降低LDL幅度是否達到期望標準，再決定要不要長期使用健康食品，有時個人體質不同，生成效果也有差異，且相較健保給付的降血脂藥物每月約300元，但健康食品價格卻遠超越藥價，建議民眾斟酌選擇健康食品，「不要埋頭苦吃」。

健保 心血管疾病 臉書

上一則

預防泌尿道感染 當心這「3種細菌」

延伸閱讀

南韓梨泰院罹難者「擠到內臟破裂」 醫籲保命要點

南韓梨泰院罹難者「擠到內臟破裂」 醫籲保命要點
過度健身、減重 恐引心源性猝死

過度健身、減重 恐引心源性猝死
日健身網紅疑積極備賽過世 醫：健身過勞也可能會猝死

日健身網紅疑積極備賽過世 醫：健身過勞也可能會猝死
理想降血脂天然品野花牌綠蜂膠

理想降血脂天然品野花牌綠蜂膠

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

連喬布斯都錯失治療黃金期 這病千萬不可忽視

2022-11-07 00:00
飲食減少糖分，可避免肌膚快速氧化。(取材自pexels)

少吃這些罪惡食物 5種生活習慣減齡維持少女感

2022-11-05 20:59
圖片來源 ／健康醫療網

即刻識別腦中風是救命關鍵 牢記3口訣

2022-11-05 00:30
（圖：健康醫療網提供）

壯陽藥提升閨房樂？謹記3用藥原則才能「性福」

2022-11-03 00:30
不能完全不吃澱粉主食。（取材自pexels）

狂節食、不吃零食 減肥卻沒成效？4減肥「禁忌」大公開

2022-11-03 02:10
新研究顯示下午和晚上運動更能控制血糖。圖為一名男子接受血糖測試。（歐新社）

彭博：下午和晚上運動 更能控制血糖

2022-11-02 04:56

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席