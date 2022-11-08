幼童吃過量零食恐造成這後果 教授：可能長不高

招名威表示，幼童吃過量零食可能會長不高，因高溫油炸過的零食會含有丙烯醯胺，不過，目前沒有直接證據證明孩童吃油炸食品會長不高。（翻攝自招名威臉書）

市面上有各種零食，不過各種食物攝取過量都不好，有教授指出，幼童吃過量零食可能會長不高，因高溫 油炸過的零食會含有丙烯醯胺，有很多的文獻說會影響神經、內分泌、免疫和生殖系統，不過，目前沒有直接證據證明孩童吃油炸食品會長不高，但務必注意飲食均衡。

台灣中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，因高溫油炸過的零食會含有丙烯醯胺，有很多的文獻都說丙烯醯胺有毒，會影響神經、內分泌、免疫和生殖系統。

招名威指出，若人體長期攝取到含丙烯醯胺的食品，會有嗜睡、情緒起伏大、記憶衰退、學習力降低、男性生育力降低等症狀，對於就學兒童確實影響不小，不過癌症倒不至於擔心，因為丙烯醯胺屬2A等級致癌 物，目前沒有對人類致癌的證據。

雖說很多人擔心零食中有很多的丙烯醯胺，但美國食品藥物管理局研究發現，很多澱粉類的產品其實都有，特別是經過高溫油炸烘烤就會釋放出，以薯條為例，油炸15分鐘會出現丙烯醯胺，45分鐘後，含量會高達120倍，油炸溫度越高，丙烯醯胺被炸出來的量就越多。而且如果食物越薄，它的水份量低和表面積相對會較大，含量又更高。

招名威說，拿炸油條、炸薯條、炸洋芋片來相比，炸油條時油溫是在180℃，但洋薯條的油溫需要超過200℃，會產生更多的丙烯醯胺，並且同樣也是200℃的洋芋片因為表面積更大，其所含的丙烯醯胺又比薯條高出10倍，有高血脂、高血壓 、糖尿病及心腦血管疾病等慢性病的人少吃為妙。

招名威提醒，目前沒有直接證據證明孩童吃油炸食品，但唯一可以確定的是，如果小朋友過量的狂吃這些零食，相對吃正餐的量就變少了，很容易造成營養不均衡，鈣質和維他命D的吸收少，小朋友不僅會發胖，也長不高。