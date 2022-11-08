我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

幼童吃過量零食恐造成這後果 教授：可能長不高

記者翁唯真／桃園即時報導
招名威表示，幼童吃過量零食可能會長不高，因高溫油炸過的零食會含有丙烯醯胺，不過，目前沒有直接證據證明孩童吃油炸食品會長不高。（翻攝自招名威臉書）
招名威表示，幼童吃過量零食可能會長不高，因高溫油炸過的零食會含有丙烯醯胺，不過，目前沒有直接證據證明孩童吃油炸食品會長不高。（翻攝自招名威臉書）

市面上有各種零食，不過各種食物攝取過量都不好，有教授指出，幼童吃過量零食可能會長不高，因高溫油炸過的零食會含有丙烯醯胺，有很多的文獻說會影響神經、內分泌、免疫和生殖系統，不過，目前沒有直接證據證明孩童吃油炸食品會長不高，但務必注意飲食均衡。

台灣中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，因高溫油炸過的零食會含有丙烯醯胺，有很多的文獻都說丙烯醯胺有毒，會影響神經、內分泌、免疫和生殖系統。

招名威指出，若人體長期攝取到含丙烯醯胺的食品，會有嗜睡、情緒起伏大、記憶衰退、學習力降低、男性生育力降低等症狀，對於就學兒童確實影響不小，不過癌症倒不至於擔心，因為丙烯醯胺屬2A等級致癌物，目前沒有對人類致癌的證據。

雖說很多人擔心零食中有很多的丙烯醯胺，但美國食品藥物管理局研究發現，很多澱粉類的產品其實都有，特別是經過高溫油炸烘烤就會釋放出，以薯條為例，油炸15分鐘會出現丙烯醯胺，45分鐘後，含量會高達120倍，油炸溫度越高，丙烯醯胺被炸出來的量就越多。而且如果食物越薄，它的水份量低和表面積相對會較大，含量又更高。

招名威說，拿炸油條、炸薯條、炸洋芋片來相比，炸油條時油溫是在180℃，但洋薯條的油溫需要超過200℃，會產生更多的丙烯醯胺，並且同樣也是200℃的洋芋片因為表面積更大，其所含的丙烯醯胺又比薯條高出10倍，有高血脂、高血壓、糖尿病及心腦血管疾病等慢性病的人少吃為妙。

招名威提醒，目前沒有直接證據證明孩童吃油炸食品，但唯一可以確定的是，如果小朋友過量的狂吃這些零食，相對吃正餐的量就變少了，很容易造成營養不均衡，鈣質和維他命D的吸收少，小朋友不僅會發胖，也長不高。

高溫 致癌 高血壓

上一則

糖尿病患忌口 鹽、醬汁淺嘗就好

延伸閱讀

秋葉原疫後振興 夾娃娃機改放泡麵零食 人潮湧入

秋葉原疫後振興 夾娃娃機改放泡麵零食 人潮湧入
狂節食、不吃零食 減肥卻沒成效？4減肥「禁忌」大公開

狂節食、不吃零食 減肥卻沒成效？4減肥「禁忌」大公開
滿足口欲又不影響血糖 「糖尿病友」點心可以吃這些

滿足口欲又不影響血糖 「糖尿病友」點心可以吃這些
平安過萬聖夜 少開車、貼反光膠帶、阻寵物玩弄南瓜燈

平安過萬聖夜 少開車、貼反光膠帶、阻寵物玩弄南瓜燈

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

連喬布斯都錯失治療黃金期 這病千萬不可忽視

2022-11-07 00:00
飲食減少糖分，可避免肌膚快速氧化。(取材自pexels)

少吃這些罪惡食物 5種生活習慣減齡維持少女感

2022-11-05 20:59
圖片來源 ／健康醫療網

即刻識別腦中風是救命關鍵 牢記3口訣

2022-11-05 00:30
（圖：健康醫療網提供）

壯陽藥提升閨房樂？謹記3用藥原則才能「性福」

2022-11-03 00:30
不能完全不吃澱粉主食。（取材自pexels）

狂節食、不吃零食 減肥卻沒成效？4減肥「禁忌」大公開

2022-11-03 02:10
新研究顯示下午和晚上運動更能控制血糖。圖為一名男子接受血糖測試。（歐新社）

彭博：下午和晚上運動 更能控制血糖

2022-11-02 04:56

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？
裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會

裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會