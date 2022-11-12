每天喝2到3杯咖啡可降心血管風險 心悸者別試

研究指出，每天喝二到三杯咖啡，可降低罹患心臟病和心律不整的機率，並且能延長壽命。（Getty Images）

許多人早上起床睡眼惺忪時，喜歡來杯黑咖啡 提神。研究顯示，每天喝二到三杯咖啡，可以保護心臟，降低罹患心臟病 、心臟衰竭或心律不整等風險。但有醫師指出，這項研究僅是觀察型研究，當中的機轉尚不清楚，提醒如果喝咖啡出現心悸等情形者，不要勉強。

美國心臟病學會發布一項研究指出，喝咖啡、尤其是每天喝二到三杯咖啡，不僅與降低罹患心臟病和心律不整的風險有關，而且能延長壽命。

澳洲墨爾本醫院、貝克心臟研究所醫學博士彼得（Peter M. Kistler）的研究團隊，使用英國生物樣本庫（UK BioBank） 中50萬人當樣本並追蹤10年，這些人每天一到六杯以上不同咖啡攝取量，控制運動、酒精、吸菸、糖尿病和高血壓後進行分析。

研究發現，每天喝二到三杯咖啡，罹患冠狀動脈心臟病、心臟衰竭、心律不整或其他任何原因死亡的風險降低了10%至15%；但是喝多或喝少的人，則獲益較少。

即溶咖啡也有效果

不同的咖啡類型與心臟相關疾病的關係是否存在差異？研究發現，不論是即溶咖啡或研磨咖啡，每天喝二至三杯，都能降低罹患心血管疾病 風險；但是若喝無咖啡因的咖啡，對於預防心律不整則沒有積極作用。

台北振興醫院心臟內科醫師黃建龍表示，這是一項觀察型的研究，目前還沒有相關機轉可以佐證靠喝咖啡能預防心血管疾病。以臨床醫師立場來看，喝咖啡對於心臟病並無所謂的益處或壞處，但需要有更多的研究，才能證實喝咖啡確實可以降低罹患心血管疾病風險。台大醫院心臟內科教授王宗道也持相同看法。

恐會刺激交感神經

不過，王宗道指出，適不適合喝咖啡？仍和個人體質以及咖啡因攝取量有關。如果本身喝咖啡會心悸者，千萬不要為了預防心血管疾病而喝咖啡。因為咖啡、茶類和酒屬於「刺激性飲料」，容易刺激交感神經，讓心跳變快，造成心臟的耗氧量變大，加上腎上腺激素分泌會增加，引發心律不整的機率反而會增加二至三倍。

常有病人會詢問是否能喝咖啡，王宗道說：「我都和病人說，如果沒有特別的心悸問題，咖啡和茶也有一些好的成分，只要適量都是可以喝的。」

王宗道提醒，如果真的要喝咖啡，盡量以黑咖啡為宜，由於拿鐵或是其他調味咖啡多添加糖和奶精，喝多了對心血管疾病有不好的影響。

如何健康喝咖啡

Q：喝哪一種咖啡最健康？什麼時候喝比較好？

A：喝黑咖啡比較好，若要加東西就加鮮奶。早上一起床精神還算旺盛，先不用急著喝咖啡，建議早上10時左右，或下午3時喝咖啡較佳。

Q：咖啡一天最多能喝多少？有沒有量的限制？

A：美國標準一天上限約400毫克，歐盟及台灣是400毫克。換算杯數來看，依萃取濃度不一，取平均值一天以3杯為上限。由於咖啡利尿，同時應多補充喝開水。（楊雅棠）

資料來源／台大醫學院外科名譽教授、乳癌防治基金會董事長張金堅