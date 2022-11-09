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研究顯示：吃未加工紅肉 不會增加中風風險

王郁婷輯譯
一項回顧型研究指出，吃未加工的紅肉，並不會增加中風的風險。(Getty Images)
一項回顧型研究指出，吃未加工的紅肉，並不會增加中風的風險。(Getty Images)

對喜愛吃牛排的你，這可能是一個好消息。一項回顧型研究指出，吃未加工的紅肉，並不會增加中風的風險。

幾十年來，各項相關研究不斷告訴我們，食用大量脂肪含量高的牛肉和豬肉，會增加心臟病風險。近期有科學家分析過去180多個相關研究，發現並沒有證據顯示兩者存在關聯。另外，也只有「微弱的證據」顯示食用未加工紅肉會導致腸癌、乳癌和二型糖尿病。

所謂未加工的肉品指的是未經包裝、烹調、裝罐或改變其自然狀態者；加工肉品如培根、香腸、臘腸等，經過煙熏、醃製、乾燥等程序，以提高其香氣或保存期限。

研究人員檢視世界各地、針對飲食對疾病影響的180項研究，使用簡單星級評分來配對每個證據的強度。一顆星代表可能沒有關聯，五顆星代表該行為導致疾病的機率增加85%以上。研究中發現，吸菸與肺癌之間存在非常有力的關聯證據，風險增加106%；而吃大量未加工紅肉與缺血性中風（最常見的中風類型）的關聯則僅有一顆星；不吃蔬菜與冠心病的關聯則是兩顆星。

研究人員表示，隨著越來越多證據可使用，評級也可能發生變化，但高星級評分不太可能改變，因為已有強力證據顯示該疾病與飲食的關聯性。

主要研究作者、華盛頓大學的Christopher Murray博士說，希望這項研究能為消費者消除困惑，在飲食、運動和其他影響健康的活動上，做出明智的抉擇。

該研究結果發表在《自然醫學（Journal Nature Medicine）》雜誌上。（資料來源／英國每日郵報）

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