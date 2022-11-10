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八段錦經絡養生 改善易累失眠

廖靜清
林舜穀醫師示範八段錦「攢拳怒目增氣力」，可增體力、促進全身氣血循環。(記者江家全／攝影)
林舜穀醫師示範八段錦「攢拳怒目增氣力」，可增體力、促進全身氣血循環。(記者江家全／攝影)

中醫的「八段錦」，是一套促進氣血循環的養生功法，動作對應人體經絡，每種動作稱為一「段」，簡單且容易上手，適合各個年齡層，即使是輕度行動不便的長者、認知障礙的失智症患者，也可嘗試坐式八段錦或簡化招式，改善全身氣血循環。

增加身體協調 延緩失智惡化

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，八段錦易於學習，八個招勢包括前、後、左、右、上、下等各個方位，可360度全面舒展筋骨。對於體能較不好的人，可以調整動作細節，也非常適合失智病人，跟著指令做出反應，改善記憶與認知功能。

八段錦的前三式可強化身體橫向、縱向的延展，以及旋轉的柔軟度。以站式「雙手托天理三焦」為起始，雙手托天的伸展動作，慢慢舒展脊椎和僵硬的肩頸。再循序漸進左右開弓、扭腰擺臀、收緊腹肌、雙拳上提…從上到下依次調理五臟六腑，最後以「背後七顛百病消」收尾。

林舜穀強調，他把八段錦運用在臨床門診，前兩式「雙手托天理三焦」和「左右開弓似射鵰」強調雙手畫大圓，接著做出像射箭一樣的動作，家屬可以帶著失智長輩一起做，不僅增加上肢的靈活度，也訓練背部肌肉力量。一邊出聲引導，一邊握著患者的手一起動，可以增加聽覺、觸覺的感知與認知，刺激腦部細胞活化。

八段錦藉由延伸動作伸展四肢，舒筋活絡。(記者江家全／攝影)
八段錦藉由延伸動作伸展四肢，舒筋活絡。(記者江家全／攝影)

舒解胸悶緊繃 練習不限時地

八段錦每個動作都有對應的部位，四肢伸展配合呼吸吐納可以擴張肺部空間，緩解胸悶、背部緊繃的問題。這套類似氣功的養生運動不限時間、地點，建議早上起床練八段錦，先讓身體熱起來，有助於提升集中精神狀態；睡前練八段錦能放鬆心情，提升睡眠質量。

在進行八段錦的過程中加入穴位按摩，具有養心安神的作用。林舜穀說，雙手經過頭部、胸部和腹部時，可以順勢用手指按壓、指揉或點按穴位，例如氣海穴、魚際穴等，能安定焦躁的情緒。失智症患者容易出現幻覺、妄想、精神不振等症狀，可加強按摩大腦、前額反應區，位於髮際線的神庭穴、頭頂的百會穴、胸部正中的膻中穴，都具有穩定情緒、提振精神的作用。

林舜穀表示，失智症目前無法治癒，但可以減緩退化的速度，藉由八段錦與穴位按摩，協助患者延緩認知功能惡化，並達到運動、訓練肌力的目的。

失智 肌肉

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