我的經驗／得疝氣 有生以來最慘痛的病

屏東基督教醫院執行長余廣亮。（記者魏斌／攝影）

三年多前我發現有疝氣症狀，剛開始想再忍忍，等到有充裕時間再來開刀。沒想到愈拖問題愈大，下陰部像被尖針刺到般，有時痛到動彈不得，不管怎麼深呼吸都無法緩解。

我沒生過小孩，不太能想像分娩的疼痛指數 有多高有多痛，但就自己的經歷來說，這次的疼痛折磨有八至十分，是有生以來最慘痛的一次。

有一天晚上在醫院又突然痛起來，連走到急診的力氣都沒有，同仁幫我找來輪椅推到急診，我沿途哇哇大叫。到了急診，醫師想觸診掌握現況，但我痛到受不了，一碰我就用力把手撥開，那一刻更深刻體會到，原來病人就是因為這樣才害怕看醫師。

馬上開刀 不敢再大意

後來急診醫師先幫我麻醉，把掉出腹腔壁的腸子推回去，觀察二、三天確定腸子沒有壞死，要我不能再拖，一定要馬上開刀。雖然我是醫師，卻把疝氣拖成大問題，真的是我太疏忽了，這次不敢再大意，馬上聽從醫師建議動刀。

手術 過程非常順利，加上麻醉及恢復大約兩小時，又因為我太喜歡打網球，實在不想離開球場太久，所以根據術前跟醫師討論的結果，選擇使用自費醫材，在腹腔壁貼上術後不易留疤的人工膜。

出院後遵從醫囑，前三個月我跟太太上市場也沒幫她提菜籃，連平日居家會做的仰臥起坐、伏地挺身也都停了，更別說上球場打網球。醫師叮嚀說，年紀大了腹腔壁組織承載力不比年輕時，再不好好保養，即使只是用力咳嗽，也可能引發疝氣復發。

年紀漸增 凡事得節制

以前就常看到年長病人，左側疝氣剛開完刀，沒多久又換右側。這次生病讓我體會很深，有種突然驚覺年紀也到了的感覺，所以術後很小心照護，三個月後才回到球場，剛開始很怕腸子又掉下來，有心理壓力，後來慢慢克服，現在已能跟往常一樣揮拍，但我還是常提醒自己，年紀有了凡事得節制。

得疝氣是我生過最大的病，以前就常聽疝氣病人說先觀察一段時間會自己康復，還有人傳說用疝氣帶可治療，這都是不正確的作法。疝氣是腹腔壁破了洞，腸子掉出來，身體內部組織有個洞，不開刀修補，根本就無法根治，拖久了會像我一樣，只會讓生活品質變得很差，萬一拖到腸子壞死，引發腹膜炎甚至有致死可能。

陰囊變大、下腹凸 別輕忽

年紀稍長的人平常就要關注自己的身體，台灣每年約有四萬名疝氣患者接受手術治療，男性又比女性多，如果陰囊突然變大或下腹部異常凸起，且有尖刺疼痛感，就可能是疝氣，一定要盡快就醫。平日要注意營養均衡、適當運動，但運動也要留心，像舉重等硬舉急拉的動作，並不適合年紀稍長的人，稍有不慎都可能引發疝氣。

疝氣俗稱脫腸，是部分內臟（最常見是小腸）經腹腔壁或筋膜的破洞向外不正常凸出的現象。最常發生部位在鼠蹊部上方、肚臍、腹部等，以「腹股溝疝氣」最常見。

有些人在幼兒時就被發現，有些人成年才發作，活動時會感覺腹部或腹股溝的疼痛及下墜感變明顯，平躺時腹部或腹股溝的凸起可能會消失，當疝氣突然變大或無法縮回腹部時，會導致劇烈疼痛，嚴重時可能造成腸子壞死。（口述／屏東基督教醫院執行長余廣亮）