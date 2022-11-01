多睡覺會長高是真的 醫：睡對時間對身高有幫助

(取材自健康醫療網)

「我家孩子怎麼比同年齡的同學還矮小？」是許多家長心中的疑問，尤其進入青春期後，看著原本一樣身高的同學忽然抽高，更會讓家長及孩子滿心擔憂，就怕孩子「輸在起跑點」。

身高8成遺傳父母 基本值可以這樣計算

對此，台北慈濟醫院兒科部謝秀盈醫師指出，小朋友的身高有8成遺傳自父母，但俗語說的「一眠大一吋」也是真有其事，只是要睡對時間才有用。

孩子身高的基本值可以透過公式計算，即（父親身高+母親身高）/2後，男生加5.5公分，女生減5.5公分，算出來的數值，男生正負7，女生正負5，得到的數字就是父母賦予這個孩子的身高區間。

2歲前體格成長最快速 營養影響是關鍵

然而，影響身高的卻不僅是遺傳，尚受限於許多外在條件，且與出生時的狀態息息相關，包括是否早產、體重較輕以及四歲前的營養是否吸收良好等，謝秀盈醫師解釋，2歲前是體格成長最快速的時間，這時大部分的器官都未成熟，若營養不足便會影響整體熱量的庫存及代謝，進而影響身高。

每年要長高4至6公分 生長激素有2個分泌高峰

相較4歲以前的營養補給，4歲以後到青春期前，荷爾蒙便扮演極其重要的角色，正常的小朋友在這段時間裡，每年要長高4至6公分，而這取決於成長甲狀腺素與生長激素的分泌。

謝秀盈醫師說明，一般來說，生長激素有兩個分泌高峰，一是清晨5至7點，可以讓人清醒，足以應付一天的工作和學習；二是深夜11至1點，會藉由熟睡分泌到最大值，孩子若沒有在這時間熟睡，分泌量就會減少，即便其他時間睡得再多，也對長高無濟於事。

長不高多是生活作息不良所致 3方面著手改善

值得一提的是，許多家長會帶孩子到生長門診評估，希望注射生長激素長高，但謝秀盈醫師提到，該門診會評估孩子的成長曲線，真的落後才會安排抽血、照骨齡等檢查，且臨床上抽血異常的比例相當少，長不高多是生活作息不良所致。因此針對此類本身健康的孩童，建議先調整作息後追蹤，以最自然的方式刺激生長激素分泌：

1.睡對時間：建議讓孩子10點躺上床，10點半前入睡，才有助於在11點至1點進入熟睡期。

2.吃對食物：高油脂、加工食品等食物會影響人體荷爾蒙，讓孩子提早發育，進而造成骨齡超前，生長板提早關閉，要盡量避免。此外，糖分會抑制生長激素分泌，因此晚上八點後要避免吃澱粉和甜食。

3.多做運動：每日的生長激素約8成是睡覺時分泌，2成得靠運動，因此可以讓孩子多做彈跳類運動，以利生長。

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資料來源：健康醫療網

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