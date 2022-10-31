每位女性必經更年期 3秘訣改善不適

圖片來源 ／健康醫療網

52歲的吳媽媽近來常感覺自己注意力不集中，半夜難以入睡，還會有突如其來的燥熱感，甚至夜間出現盜汗等症狀，嚴重影響睡眠品質，經由醫師說明後，才了解原來這些都是更年期常見不適的現象。

女性更年期 停經年齡平均在50歲

更年期是生命中自然轉變的一個階段，許多人會懷疑是不是提早進入更年期，而婦女大約發生在45至52歲，根據台灣國民健康訪問調查顯示，50至54歲婦女約有8成、55至59歲婦女則有9成，有經期不規律或已停經的更年期變化，且停經年齡平均發生在50歲左右，表示女性有1/3的歲月是在更年期後渡過。

更年期症狀多 不適程度因人而異

這段期間由於卵巢功能開始退化，導致雌激素的分泌減少，部分婦女會出現生理、心理的不適症狀，及常見更年期不適情形包含：熱潮紅、盜汗、心悸、失眠 、煩躁、記憶力減退等。

台灣國民健康署吳昭軍署長提醒，更年期不適的影響程度因人而異，若嚴重影響日常生活，需要進一步尋找婦產科或家醫科醫師的協助，以改善相關不舒適的情況。

更年期3秘訣 用心呵護自己

改善更年期不適，最基本就從日常生活調整做起，簡單自我照護方法，國民健康署提供3個秘訣：

1.均衡飲食：均衡攝取各類食物，遵守低脂、高纖、高鈣原則，並補充天然雌激素食物，可選擇黃豆類及其製品、全榖雜糧、牛蒡等富含植物雌激素的食物。

2.放鬆舒緩：建議睡前做溫和及放鬆身心的活動，如泡熱水澡、冥想、瑜珈、深呼吸等，有助於安心入眠，避免劇烈活動影響睡眠。

3.規律運動：規律的生活作息及運動，每天至少運動30分鐘，每週至少150分鐘，增加心血管健康，降低罹患失智 症的風險。

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資料來源：健康醫療網

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