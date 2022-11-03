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防治骨鬆 鈣片補骨質 醫師：持續吃才有效

陳雨鑫
停經女性因為缺少女性荷爾蒙的保護，會讓骨鬆狀況更為嚴重。（本報資料照片）
停經女性因為缺少女性荷爾蒙的保護，會讓骨鬆狀況更為嚴重。（本報資料照片）

高齡化社會來臨，台灣已出現新慢性病型態「三高一低」，高血壓、高血脂、高血糖以及低骨質密度。民眾大多注重三高，卻因忽略鈣質攝取，讓骨質疏鬆提前報到，醫師提醒，特別是更年期女性要格外注意，補鈣刻不容緩。

台灣高雄鳳山恩德婦產科診所院長姚美芳表示，低骨質密度也就是俗稱的「骨鬆」，骨鬆通常來得無聲無息，常因為跌倒骨折才發現。骨鬆與鈣質攝取不足有關，而女性停經後，骨鬆到來的時間，遠比男性快，建議40歲以後定期做骨密度檢查。

人類的骨質密度在20到30歲左右達到最高峰，後續會隨著年齡增加而逐漸流失。姚美芳表示，骨質疏鬆發生初期幾乎沒有症狀，甚至可以用「難以察覺」形容。人體鈣質不足時，骨質會愈來愈空洞，有些嚴重的患者，會開始出現「身高變矮」、「駝背」等現象，但多數民眾會認為這是正常老化，並不以為意，常常等到跌倒才發現自己已經嚴重骨鬆。

姚美芳表示，民眾除了因忽略鈣質攝取，讓骨鬆提前報到，停經女性因為缺少女性荷爾蒙的保護，也會讓骨鬆狀況更為嚴重。過去女性約50歲左右才進入更年期，近年發現，往往45歲的女性就陸續出現月經異常，面臨更年期的狀況，姚美芳認為「補鈣」對於女性而言，是需要格外注重的議題。

補足鈣質除了從飲食加強以外，有些人會服用鈣片。姚美芳表示，選用鈣片建議挑選好吸收、無不適反應能長期持續服用者。有些鈣片會導致脹氣、便祕、結石，主要是鈣片的晶體分子比較難吸收，吃了也不一定可以被身體利用，加上沒有持續服用，也會讓補鈣的效果變差。

骨質疏鬆症最擔心的就是「不知情」又「不保養」，姚美芳說，骨質會隨著年齡下降，但每個人下降的程度不一，難有時間上的定論。建議每一個年齡層要攝取足夠的鈣質，30歲後更要注重保養，40歲後建議定期做骨密度檢查，特別是更年女性要格外注意，以免骨折時才發現有骨鬆問題。

保持骨質健康，建議每天應喝1.5到2杯牛奶，每杯約240毫升。（本報資料照片）
保持骨質健康，建議每天應喝1.5到2杯牛奶，每杯約240毫升。（本報資料照片）

骨鬆 三高 高血壓

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