卸粧油去粉刺 醫：常用造成反效果 恐加重肌膚負擔

（圖：健康醫療網提供）

鼻頭上一點一點的黑頭粉刺，看了好心煩？看到網路上教學的卸粧油按摩方法，號稱可清除粉刺又不留疤，似乎相當神奇！但這樣對皮膚好嗎？

卸粧油清粉刺 導致粉刺生成

皮膚科胡怡萱醫師表示，長痘痘和粉刺是因為肌膚內的油脂與角質分泌較多，既然已經出油，再塗抹油在臉上是不好的。因為卸粧油成分多是礦物油、合成油脂，對於易長痘痘、粉刺的肌膚來說，更容易導致粉刺與青春痘，讓問題惡化；即使是不用卸粧油，改用荷荷巴油、椰子油等植物油脂，也可能加重肌膚負擔。尤其當這些油脂沒有被清洗乾淨時，殘留量反而會持續刺激皮膚。

使用油脂含量高產品 需清潔力強產品洗掉多餘油脂

胡怡萱醫師提醒，使用油脂含量高的產品在臉上，通常也會需要以清潔力更強的產品來洗掉多餘油脂，但過度清潔會讓皮膚角質層受損、皮脂膜被破壞，衍生更多皮膚問題。因此，若皮膚屬於粉刺肌、痘痘肌，卸粧時可改用含油量較低的卸粧乳、卸粧水、卸粧液等產品。

卸粧3重點 用量夠、乳化足、要洗淨

胡怡萱醫師強調，想把臉上的化粧品卸除乾淨，卸粧產品的用量必須足夠，乳化步驟也要做足，且無論用哪一種卸粧產品，卸完粧後還是都要以洗面乳將殘留物質洗淨，但不一定需要清潔力很強的洗面乳。

而有嚴重痘痘、粉刺問題的人，化粧建議以淡粧、好卸的彩粧為主，切勿濃粧遮掩皮膚問題。

【延伸閱讀】

疫情 反覆，口罩 不離身，皮膚問題該如何解決？

夜貓族體質血熱 經期長又狂冒痘

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55528

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw