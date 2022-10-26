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邁入老年「失落感加劇」 專家籲4招預防老年憂鬱

記者許政榆／台北即時報導
董氏基金會26日舉行記者會，現場超過70位中高齡者出席響應，跟著藝人王滿嬌、王中平一起進行紓壓放鬆運動。（圖／董氏基金會提供）
董氏基金會26日舉行記者會，現場超過70位中高齡者出席響應，跟著藝人王滿嬌、王中平一起進行紓壓放鬆運動。（圖／董氏基金會提供）

當人生步入老年階段，時常不斷面對失去產生的「失落感」，且國外研究也發現，因新冠肺炎引發憂鬱、焦慮比例也提升，專家建議，年長者可透過4種方式，包括每天運動、培養嗜好、親友相聚、加入志工行列，幫助自己克服與正向面對這些失落。

世界衛生組織（WHO）指出，從2015年到2050年，世界上60歲以上人口比率，將從12%成長至22%，每個人都可能成為銀髮族，或照顧、陪伴銀髮族的一員。

台北市立聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真表示，邁入老年因不斷失去而產生失落感，包括「健康衰退」體力、聽力、視力、腦力不如從前；以及「情感支持失落」伴侶、親人或老友逝去；「外在環境引發的失落」退休、 搬家、經濟困頓、不會使用新科技產品等，對生活、身心健康都帶來挑戰。

國外研究發現，因新冠肺炎引發憂鬱及焦慮的比率上升30%，原因之一便是缺少運動。詹佳真建議，年長者透過每天運動、培養嗜好、親友相聚、加入志工行列等4種方式，幫助自己克服與正 向的面對這些失落。

詹佳真分享臨床實務經驗，一名患者每天走上千步，能減緩憂鬱症狀產生。她提醒，如果強烈的失落、空虛感，產生的悲傷情緒，嚴重到無法體會快樂或愉悅感，碰到有趣、正面的事情也笑不出來，感覺自己的生命毫無價值，這時就應該就醫尋求專業的協助。

董氏基金會董事長張博雅表示，根據研究指出，年長者罹患憂鬱症會增加死亡率、更容易出現慢性疾病，甚至加速老化是健康長者的2到3倍。寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥說，建議銀髮朋友們保持彈性思維，何妨任性一點，接納新的事物，一切都有可能。

2019年SAGE期刊一項研究指出，及早辨識出有身心健康風險的年長者，給予社會支持，能幫助他們度過喪偶喪親的失落悲痛經驗。寶佳公益慈善基金會、董氏基金會合作推出《「老得好」-人生冬天的景緻》書籍及「心力 UP、肌力 UP」樂齡運動紓壓宣導片，邀請樂齡阿嬤王滿嬌與樂活大叔王中平代言拍攝「熟齡運動紓壓」系列短片，提醒民眾提升自我心力與肌力，預備、接納與學習面對老年生活中的「必然失落」。

藝人王滿嬌、王中平參與拍攝董氏基金會「熟齡運動紓壓」系列短片，26日也出席記者會...
藝人王滿嬌、王中平參與拍攝董氏基金會「熟齡運動紓壓」系列短片，26日也出席記者會現場分享運動習慣。（圖／董氏基金會提供）
董氏基金會今舉辦「熟齡銀響力」記者會。圖／董氏基金會提供
董氏基金會今舉辦「熟齡銀響力」記者會。圖／董氏基金會提供
董氏基金會今舉行記者會，現場超過70位中高齡者出席響應，跟著藝人王滿嬌、王中平一...
董氏基金會今舉行記者會，現場超過70位中高齡者出席響應，跟著藝人王滿嬌、王中平一起進行紓壓放鬆運動。圖／董氏基金會提供

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