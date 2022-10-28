養生保健／失智症可控因素「聽損」占近一成

聽力受損是造成失智症的重要因素之一，患者與社會脫節，刺激不足容易產生失智現象。（Getty Images）

聽力受損是造成失智 症的重要因素之一，聽力就像隱形疾病一樣，不太明顯也不受政府關注，但根據WHO統計，全世界有15億人口有聽力障礙問題，11億年輕人長期處於娛樂噪音下，隨著人口老化，2050年將增加到25億人聽力障礙纏身。台灣醫師公會全聯會理事長周慶明表示，在高度失智的重度病人中，有3%可用人工電子耳治療獲得一定程度改善。

台北林口長庚醫院耳鼻喉部前耳科主任吳哲民說明，根據國際期刊《刺胳針 》上的研究顯示，聽力是失智症治療中的最大的可控因素，占了8%至9%。吳哲明解釋，其中可能的機轉相當多，由於聽力是人接受外界刺激的主要來源之一，當聽力受損，人就會更用力聽，大腦就專注處理能聽到淺薄的資訊，思考、解讀對方可能的含意，造成大腦部分區域活化程度不足，產生失智症風險；同時，聽損也會造成患者與社會脫節，社會刺激不足的狀況下，也容易產生失智症。

根據台灣衛福部統計，聽覺機能障礙者65歲以上占七成，但接受人工電子耳聽力治療的比例仍低。

吳哲民統計，在他近800例的個案追蹤研究發現，習語後失聰的成人植入者，術後聽知覺表現大部分有顯著改善，通常術後3至6個月即可看出成效，較學語前失聰兒童更快速。

人工電子耳對於聽損患者來說是相當重要的治療方式。（記者鄒尚謙／攝影）

「醫師你是不是聽不到？」林口長庚耳鼻喉部喉科主任李立昂本身就是聽損患者，在上診時病患大聲吼聲時，他才驚覺自己聽損了，又正值新冠疫情期間，人人戴上口罩，連讀唇語的可能都失去，聽力便開始垂直下降，挫折感海嘯般襲來。

李立昂表示，自己的聽損主要是先天家族遺傳史，加上後天長期熬夜、睡眠不足，造成身體長期處於缺氧、發炎狀態，讓聽力受損更加快速。在攻讀博士班時，火警演練的警報聲響起時，同學們都逃出教室，但李立昂因為「高頻聽損」沒辦法聽見這些警示音，這才讓他感到嚴重性，即使配戴助聽器語言辨析力僅剩兩成外，也沒辦法補足他無法聽見高頻音的缺口，生命受到威脅。

去年李立昂找到吳哲民進行電子耳手術 治療，術後僅輕微頭暈外，聽力程度大幅進步，也恢復了自信，更以自己的經歷，幫助患者建立面對疾病的勇氣。

吳哲民說，他的一名病患張先生，30歲起就因為家族病史和耳鳴，聽力不斷下降，被迫辭去工作，在家休息，48歲那年選擇進行人工電子耳治療後，現在成為一名音響玩家。