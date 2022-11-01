肝腫瘤 如何不傳給下一代？

人體的內臟中，肝臟容易長瘤，應該要找對醫師做檢查，才能保有好心肝。（Getty Images）

年輕老爸肝臟有血管瘤，滿大的，老婆偕同來求診。

太太：「這樣將來我小孩也會有血管瘤嗎？」

老婆一直很擔心。

我一再告訴她：「血管瘤是良性的，不要緊，小孩也不一定會有。」

她還是一臉很惶恐：「那怎麼樣小孩才不會被遺傳到有血管瘤呢？」

一旁的護理人員看了，連忙解圍：「假如孩子生下來像隔壁的叔叔，就一定不會遺傳到血管瘤了。」

肝臟內的血管瘤，是肝臟內最常見的良性腫瘤 ，原因不明，與B、C肝炎也沒有關係，也有少數人會遺傳給下一代，雖然是良性的，但有些人會長得很大，壓迫到正常的肝臟，若從肝臟左葉邊緣長出來的，就有可能壓迫到胃，因此容易飯後肚子脹。若長在肝表面，有一天太大了，腫瘤可能就會自己爆裂了大出血，或受重力撞擊也可能破裂出血。

雖然如此，事實上大部分的血管瘤都是長得相當緩慢，可能二、三年才長不到1公分。但有時候會把肝癌誤判定為血管瘤，因為肝癌與血管瘤在小的時候，長得很像，可能因此疏忽了不追蹤，等到一段時間後才發現不是血管瘤，而是惡性的肝癌，因此常常延誤了治療的契機。

因此，一旦超音波檢查發現懐疑有肝血管瘤，一定要做一次電腦斷層或核磁共振，以防誤診。此外，每半年密切做超音波檢查並抽血驗B、C肝及血液甲種胎兒蛋白指數 ，缺一不可。

人算不如天算，面對肝臟內部的腫瘤，一定要找肝膽腸胃專科醫師為你把關。此外，因為肝臟內部沒有痛覺神經，所以長了良性的血管瘤或惡性的肝癌，在初期都是不痛不癢沒感覺的。

即使肝血管瘤大到10幾公分，通常都是沒有症狀的，而肝癌10幾公分可能會有胃口減輕或腹痛情形，等到此時再找醫師判斷就太晚了。

總之，人體每一個器官幾乎都會長瘤，尤其內臟中，肝臟是容易長瘤的，如果是血管瘤，是體質的關係，不能怪誰，只怪自己的基因在作怪，但找對醫師做好檢查，才能保有好心肝。