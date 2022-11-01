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腹股溝鼓起 疝氣置之不理恐要命

健康醫療網
醫師提醒，腹股溝疝氣最常見，位置凸出腫大且好發於男性，不處置恐會致命。（Getty Images）
醫師提醒，腹股溝疝氣最常見，位置凸出腫大且好發於男性，不處置恐會致命。（Getty Images）

造成疝氣之危險因子主要是長期腹內壓過高，比如肥胖、負重、慢性便祕、慢性咳嗽、打噴嚏、攝護腺肥大和肌肉組織老化，其他問題如腎衰竭、肝硬化等病人因長期有腹水現象，也可能增加疝氣發生率。

50歲的陳先生平常和太太經營小吃攤生意，最近他注意到自己在工作時，右下腹不時會有些悶痛感。起初不以為意，覺得是因工作太累造成肌肉拉傷，但某天洗澡時，竟發現右邊腹股溝的位置鼓起來，自覺情況不妙，心想該不會就是疝氣，趕緊至泌尿科門診求助，診斷為典型的腹股溝疝氣。

腹股溝疝氣 好發於男性

台灣安南醫院泌尿科董聖雍醫師表示，疝氣在醫學上的定義是指體內臟器離開原本正常位置，並凸出至不該有的空腔，其中又以腹股溝疝氣最為常見，且通常好發於男性。因腹股溝處肌肉筋膜強度不足或發育時殘留孔道未完全密合所致，在承受較大壓力時，腹腔內的小腸等器官就可能從此處膨出。

嵌頓式疝氣 需手術治療

一開始病人會發現鼠蹊部上方的腹股溝位置，有凸出腫大現象，可能無症狀或僅有輕微疼痛，但在平躺休息時疝氣及不適感又消失，如一直不處理，小腸等器官可能會卡死在疝氣囊中，造成缺血壞死感染狀況，此時就是「嵌頓式疝氣」，除了造成嚴重疼痛外更可能有生命危險，需要緊急手術治療。

腹腔內視鏡 微創手術3優點

董聖雍醫師指出，目前手術仍是治療腹股溝疝氣的唯一選擇，並無其他藥物或復健等方式可改善。傳統疝氣手術需在腹股溝劃開五、六公分傷口，直接對缺損的腹壁進行修補，因傷口較大，故術後往往有數天時間因疼痛而難以下床行走。

隨著醫學技術進步，目前也可以用腹腔內視鏡微創手術方式來進行疝氣修補手術，其優點有傷口小、疼痛輕微、恢復時間短，病人往往術後隔天就能下床行走，因而減少住院天數，如有兩側疝氣的病人，也能用同一傷口一次性進行雙側修補，大幅降低術後疼痛感。

避危險因子 減重常運動

董聖雍醫師提到，造成疝氣之危險因子主要是長期腹內壓過高，比如肥胖、負重、慢性便祕、慢性咳嗽、打噴嚏、攝護腺肥大和肌肉組織老化，其他問題如腎衰竭、肝硬化等病人因長期有腹水現象也可能增加疝氣發生率，因此要避免疝氣的發生，最重要的就是降低腹內壓力，包括減輕體重、適度運動、減少過度負重工作、戒菸以減少慢性咳嗽與多吃蔬果排便順暢，男性更需治療攝護腺肥大，以免長期出力排尿增加壓力。

本文由「健康醫療網」提供 https://healthnews.com.tw/

手術 肌肉 醫學

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