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「腸道是第二個大腦」健康飲食精神好 保腸道健康

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一般人提及飲食與健康，總是直接聯想到肥胖三高，但其實飲食和我們的精神健康也息息相關。大家應該很常聽到「腸道是我們的第二個大腦」的說法，人體最複雜的神經系統是我們的大腦，第二複雜的其實就是在我們的腸道系統。而有愈來愈多的研究指出，腸道系統會去影響我們的情緒、思考及記憶等不同層面的精神健康。

不挑食少紅肉甜食 營養均衡很重要

　

衛生福利部八里療養院一般精神科羅育騏醫師指出，飲食上最要注意的就是營養均衡，如果缺乏了一些重要的影響成分，就可能會明顯的損害我們的精神健康。比如說缺乏維他命，尤其是維他命B1、B12及葉酸，可能會造成記憶力變差，情緒憂鬱等等的狀況。舉例來說，長期酗酒的人很容易缺乏維他命B1，嚴重的話會引起腦部病變，造成認知功能嚴重的退化。

有研究指出，採取「地中海飲食」對改善老年人的認知功能有幫助，另外也有研究發現地中海飲食可以減輕憂鬱症病人憂鬱的程度。地中海飲食係地中海周圍國家傳統飲食的方式，每天食用全穀類、堅果類、蔬菜、水果、豆類及橄欖油；肉類以食用魚類及貝類為主，每週也會適量攝取乳製品、蛋和白肉，盡量少攝取紅肉及甜食。

養成健康飲食 老少咸宜好習慣

除了成人和老年人，飲食對兒童的精神健康也會有所影響，從胚胎形成一直到寶寶2歲左右的這段時間，營養對於大腦成長的影響是最大的。已有研究指出，嬰幼兒早期的營養不良，甚至會影響到成年之後的認知功能。所以懷孕期間媽媽的飲食，以及嬰兒出生後的營養，都是非常需要注意的。

羅育騏醫師指出腸子裡面有大量的菌種，稱為腸內菌，對人體而言可分成好菌、壞菌及中性菌，其彼此間的平衡受我們日常飲食所影響。若腸內菌失衡，可能會產生許多疾病，其中也包括精神疾病，比如說憂鬱症。總之，吃得健康不只會讓我們身體健康，也可以促進我們精神和心理健康。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55503

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