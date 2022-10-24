我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京「習人幫」：習近平獨霸與胡錦濤「紅朝危機預言」

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

26歲女血糖低竟「胰島素分泌過多」 不開刀改這樣飲食

記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義地區26歲葉小姐（右）患「非胰島素瘤胰原性低血糖症候群」，選擇不開刀切胰臟，部立嘉義醫院新陳代謝科醫師李健（左）建議透過飲食降低胰島素分泌。（圖／部立嘉義醫院提供）
嘉義地區26歲葉小姐（右）患「非胰島素瘤胰原性低血糖症候群」，選擇不開刀切胰臟，部立嘉義醫院新陳代謝科醫師李健（左）建議透過飲食降低胰島素分泌。（圖／部立嘉義醫院提供）

台灣嘉義地區26歲葉小姐偶爾在下午或夜間會頭暈、心悸、冒冷汗，竟因體內分泌的胰島素濃度高於正常人，患「非胰島素瘤胰原性低血糖症候群」；由於目前並無標準治療方式，她也不願動手術切除部分胰臟，衛福部嘉義醫院建議，採「低碳水化合物飲食法」，來降低胰島素分泌。

部立嘉義醫院指出，新陳代謝科醫師李健檢查發現，葉小姐出現頭暈、心悸、冒冷汗症狀時，即時皮下血糖檢測顯示血糖值只有50至60左右，是低血糖，抽血檢測發現，自身的胰島素製造過多。

經進一步電腦斷層掃描，葉小姐的胰臟結構正常，臨床診斷是非胰島素瘤胰原性低血糖症候群；部立嘉義醫院表示，此類症候群的表現是胰島細胞肥大，胰島細胞核大而濃染，並可能合併胰島的增生或增大。

李健向葉小姐解釋，目前並無標準的治療方式，可選擇手術切除部分胰臟，但她目前沒有手術意願，李健便建議採用「低碳水化合物飲食法」來降低胰島素分泌、減少低血糖發作次數。

李健提醒，低血糖會出現情形，以交感神經症狀為主，包括發抖、緊張、冒汗、煩躁、心跳加快、焦慮、頭痛、飢餓等，長期低血糖恐使腦部受損；建議出現心悸、冒冷汗、顫抖、意識模糊、甚至是快昏迷的感覺，可做3個搶救步驟，第1，盡快補充方糖高含糖物質做即時處置，第2就醫檢查低血糖原因並定期追蹤，第3，依醫師及營養師建議調整飲食。

至於低碳水化合物飲食法，部立嘉義醫院營養科主任林資淳說，減少飲食中碳水化合物的攝取量，提高蛋白質、油脂、纖維質的比重；每日碳水化合物攝取50至150克，約1到2碗飯，大約是正常建議量1至2成，並選擇優質蛋白質食物，例如肉、魚、雞蛋，也適量堅果、搭配低碳蔬菜像竹筍、櫛瓜、甜椒、小黃瓜、白蘿蔔、花椰菜、芹菜、 蘆筍。

嘉義地區26歲葉小姐（左）患「非胰島素瘤胰原性低血糖症候群」，選擇不開刀切胰臟，...
嘉義地區26歲葉小姐（左）患「非胰島素瘤胰原性低血糖症候群」，選擇不開刀切胰臟，部立嘉義醫院營養科主任林資淳（右）解釋如何透過飲食降低胰島素分泌。（圖／部立嘉義醫院提供）

血糖 手術 檢測

上一則

思覺失調 長效針助他找回失落的人生

下一則

疫後上健身房受傷者多 醫師：上年紀運動切勿猛又貪多

延伸閱讀

【安樂居專欄】白幹榮：少吃澱粉、甜食 預防糖尿病

【安樂居專欄】白幹榮：少吃澱粉、甜食 預防糖尿病
長沙女搭網約車遺落LV包 乘客撿到索償600元人民幣

長沙女搭網約車遺落LV包 乘客撿到索償600元人民幣
「糖友」不控糖 小心腎病變 可中醫輔助調養

「糖友」不控糖 小心腎病變 可中醫輔助調養
婦糖尿病20年險失明 求醫逆轉人生 醫曝控血糖3妙招

婦糖尿病20年險失明 求醫逆轉人生 醫曝控血糖3妙招

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

離食道癌遠一點 專家籲：要避免3類東西

2022-10-20 01:00
一項已發表的大型新研究指出，50歲及以上者每晚若睡不到5小時，與睡超過5小時的人相比，隨著年紀增長而患有多種慢性疾病的風險更大。(美聯社)

每晚睡不足5小時者當心 研究：罹慢性病風險高至少30%

2022-10-19 02:54
圖為華格林藥局出售的助聽器。(Getty Images)

即日起購買助聽器「免處方」 連鎖藥局、網路都能買

2022-10-17 21:35
均衡飲食是獲取各種維生素最好的方式。(本報資料照片)

維生素吃錯時間 效用大打折扣

2022-10-19 02:43
（圖：健康醫療網提供）

減重不能只靠意志力？這「兩件事」才是關鍵

2022-10-18 00:30
台灣前立委黃義交近年受憂鬱症所苦，日前在北市墜樓身亡。（本報資料照片）

黃義交生前憂鬱症纏身 醫師：出現6樣態警訊要注意

2022-10-19 01:39

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感
20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆

20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆