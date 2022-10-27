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噴霧可防蛀牙？醫師警告：刷牙無可取代

鄭國樑
醫師提醒，每天刷牙是重要的牙齒清潔步驟，不能省略。（Getty Images）
醫師提醒，每天刷牙是重要的牙齒清潔步驟，不能省略。（Getty Images）

台灣桃園市3歲林姓男童牙痛就診，經天主教聖保祿醫院牙科徐偉軒主任檢查發現，口內20顆乳牙竟有17顆蛀牙，高達8成以上齲齒，蛀成一口爛牙。

家長說小孩常不肯配合刷牙，所以上網購買標榜牙醫師推薦可防蛀的口腔噴霧代替刷牙，飯後及睡前僅以噴劑直接噴在牙齒上，快速方便，香香甜甜接受度也高，不用發脾氣抓著小朋友刷牙，輕鬆很多。無奈卻仍然產生滿口蛀牙，疼痛就醫。

已萌發牙齒 無法「吃鈣補鈣」

徐偉軒醫師表示，「刷牙」無可取代，千萬不可存有「不想刷牙用噴霧噴劑就好」迷思。以牙刷刷毛去除牙齒上髒污的動作，屬於「物理／機械性」潔牙，仍是必要的。市面上標榜防蛀、防牙周病，甚至強調美白、口腔保健等功效的口腔噴劑或漱口液，沒有一種可取代刷牙；另外，已經萌發的牙齒，也是無法「吃鈣補鈣」，塗氟對琺瑯質的保護更實際。

徐偉軒主任醫師提醒家長不要誤信廣告，要給孩子從小養成正確的清潔口腔習慣。（圖：天...
徐偉軒主任醫師提醒家長不要誤信廣告，要給孩子從小養成正確的清潔口腔習慣。（圖：天主教聖保祿醫院提供）

徐偉軒指出，口腔中pH值在進食後，會快速下降變為偏酸性，唾液的分泌及喝水漱口，有助於沖刷掉牙齒表面的食物殘渣碎屑，減少細菌分解產酸，造成齲齒的惡性循環，絕對不要讓小孩子含著飯或奶入睡（夜奶），因為黏稠且高糖份食物、是嬰幼兒蛀牙的高風險因子，還包括吃飯吃太久、含著不吞、吃到睡著等。此例中的家長，甚至為了讓口腔噴劑的濃度維持，在餐後直接噴用，並要求小孩不可喝水或漱掉，反而使口中夾雜著殘留的飯菜，進而被細菌分解代謝，引發齲齒及口臭。

聖保羅醫院表示，市面上像「刷牙的超級神器」等太多標榜防蛀牙的商品，不少會誤導民眾及家長以為方便又省事，可以不用刷牙，卻讓小朋友變成滿口蛀牙。提醒市售口腔噴劑不可代替刷牙，慎選飲食、正確潔牙，並定期回診追蹤，才是維持口腔健康「防蛀」的王道。

徐偉軒建議，家長應培養孩子從小正確潔牙好習慣，兩三歲時即可先讓小朋友自己刷過後，再由家長或保母、老師把關，並使用牙線，口腔噴劑或漱口水可搭配輔助清潔。如果民眾對於坊間琳瑯滿目商品有疑慮，建議諮詢專業牙醫師，避免被不實廣告誤導。孩童有口腔疾患或蛀牙，卻因年紀太小無法配合一般門診治療，建議使用牙科無痛鎮靜舒眠（TCI）方式，可安全又有效率處理口腔問題，降低孩童看牙的恐懼。

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