我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

腰部突然劇痛 竟是癌症轉移害的 醫：這種痛別輕忽

趙容萱
醫師呼籲，莫名的急性腰痛，甚至連平躺翻身就會疼痛，應立即就醫檢查。圖為示意圖。（Getty Images）
醫師呼籲，莫名的急性腰痛，甚至連平躺翻身就會疼痛，應立即就醫檢查。圖為示意圖。（Getty Images）

56歲郭姓婦人平常身體狀況不錯，突然間腰很痛，吃藥、復健都沒好，就診前兩天右側髖關節痛到沒辦法走路，就醫判定是肺癌合併多重的脊椎骨折；另一名68歲莊姓膀胱癌男病患某日打完高爾夫球後突然腰痛，確診是膀胱癌轉移造成病理性骨折，兩人經手術清除腫瘤並用骨水泥重建骨缺損後，腰痛明顯改善，後續接受癌症治療。

台灣長安醫院神經外科副院長李漢忠說，莫名急性腰痛，甚至連平躺翻身就會疼痛，千萬別輕忽，有可能是癌症骨轉移的警訊，應立即就醫檢查。

李漢忠舉例，近期收治兩名病患，主訴都突然感到腰痛，除了郭姓婦人外，68歲莊姓男子半年前曾在他院被診斷出原位性膀胱癌並接接受局部處理，某天打完高爾夫球後，突然腰痛，甚至連躺著翻身或改變姿勢就會劇痛，經核磁共振發現第一至三腰椎有腫瘤，確定是膀胱癌轉移造成病理性骨折，肝臟、腹膜腔、腎臟、骨頭都有癌轉移。

李漢忠表示，癌症骨轉移就是癌細胞隨著血液循環轉移到骨骼裡，常見的癌症是肺癌、乳癌、攝護腺癌等，轉移到脊椎的機率都很高，除會造成疼痛外，還可能導致病理性骨折，出現類似椎間盤的症狀，嚴重者甚至會產生癱瘓或尿失禁等副作用。

李漢忠提醒，如果沒有受到足夠外力就產生不明原因的腰痛，痛到連翻身、坐起來、移位都會非常痛，應立即就醫檢查，也呼籲癌症病人需要定期接受骨頭掃描影像檢查，以利及早發現、及時治療。

癌症 腫瘤 手術

上一則

紅藍卡2023費用變動 PartA漲PartB降

延伸閱讀

黑影罩眼 原來是4公分腦下垂體瘤作祟

黑影罩眼 原來是4公分腦下垂體瘤作祟
脊椎專科梁庭謙解答常見背痛問題

脊椎專科梁庭謙解答常見背痛問題
脊椎側彎女教師長期腳麻腰痛 西班牙BSPTS運動可矯正

脊椎側彎女教師長期腳麻腰痛 西班牙BSPTS運動可矯正
電腦斷層揪出第1期肺癌 術後3天就能出院

電腦斷層揪出第1期肺癌 術後3天就能出院

熱門新聞

董氏基金會26日舉行記者會，現場超過70位中高齡者出席響應，跟著藝人王滿嬌、王中平一起進行紓壓放鬆運動。（圖／董氏基金會提供）

邁入老年「失落感加劇」 專家籲4招預防老年憂鬱

2022-10-26 18:00
聯新國際醫院血液腫瘤科主任賴建宏醫師提醒，乳房X光攝影檢查仍有其限制，即使檢查結果正常，若出現6徵象仍應盡速就醫。（圖／聯新國際醫院提供）

乳癌年輕化 醫師提醒檢查正常後若出現6現象要就醫

2022-10-22 05:12
圖片來源 ／健康醫療網

改善鬆弛、臉凹 醫美院長公開3大熟齡肌保養規畫

2022-10-22 01:45
醫師邱于容診療長輩聽力給予關懷。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

改善長輩聽力 不再「有聽沒有到」

2022-10-22 05:55
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿幫小澄檢查腎臟功能。（圖／台中慈濟醫院提供）

15歲高中女踩飛輪10分鐘 竟出現「可樂尿」、無法站立

2022-10-28 05:18
偏頭痛不只是症狀，做好預防保健，便能及早防治偏頭痛，確實解決頭痛問題，擺脫頭痛之苦。(Getty Images)

10人就有1人偏頭痛 醫提供2口訣做好預防保健

2022-10-23 06:13

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認