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染疫增骨鬆危機 熟齡族3招自我檢測

許政榆
行動力檢測3招第一招：靠牆半蹲，能否挺直背部。（記者許政榆／攝影）
行動力檢測3招第一招：靠牆半蹲，能否挺直背部。（記者許政榆／攝影）

新冠疫情除了可能留下咳嗽、腦霧等後遺症，國際研究發現，染疫後會促使發炎細胞增生，加速骨質流失，醫師建議，50歲以上曾染疫過的民眾應做骨密度檢測，並養成每周3次運動、補充優質蛋白質，也可透過3招行動力自我檢測。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山表示，確診新冠後使促炎細胞增生，破骨細胞被活化，恐加速骨質流失，而更年期後民眾，破骨細胞也會增加，現行有藥物可抑制破骨細胞，使其活性下降，改善骨密度減少骨折風險。

一名56歲婦人，一年前健檢發現有低骨密度、維生素D不足等情形，但擔心染疫而暫停回診追蹤，也減少出門買菜、到公園散步的次數，隔年某日不慎在浴室滑倒，送至急診發現髖部骨折。骨質不足、或有糖尿病、類風濕等自發原因患者，因骨密度脆弱，更容易從站立跌倒、骨折。

黃兆山表示，當減少14天的步行活動，肌肉將明顯萎縮1到4%，若不提升運動頻次，肌肉量恐持續流失；此外，研究也指出，肌肉量降低的受試者骨骼健康異常狀況是肌肉量正常者的3倍。

黃兆山指出，行動力與骨骼、環節、體力三者環環相扣，需要足夠的肌肉量來支撐身體，低肌肉量是造成老年行動功能障礙的危險因素之一，也與死亡率呈顯著相關。

熟齡注意骨質密度

骨質疏鬆症學會針對130多位醫師會員進行問卷調查，所照顧的50歲以上病患中，疫情前有38%的人受行動力問題所苦，疫情後則增加到近五成的民眾出現骨骼支撐或環節機能降低等症狀。當中有35%的民眾，在疫情後有行動力問題加劇的情況。

黃兆山建議，50歲以上曾染疫者應做骨密度檢測，如雙能量X光骨密度及全身組成分析儀（DXA），速度快且輻射量低，了解自己是否有骨質疏鬆或骨質不足。

黃兆山表示，民眾應補充營養、維生素，及維持每周3天、每次20分鐘運動。運動包括阻抗型運動如使用彈力帶、拿水瓶增加肌力，或做抗地心引力運動，如健走、爬山、爬樓梯等，強化骨骼肌力提升。可透過曬太陽使皮膚吸收、讓身體產生維生素D；若有骨鬆者應積極治療。

骨質疏鬆症學會推出檢測3招，讓民眾在家簡單了解自我行動力。

行動力檢測3招第二招：站立不屈膝，雙手能否輕鬆碰地。（記者許政榆／攝影）
行動力檢測3招第二招：站立不屈膝，雙手能否輕鬆碰地。（記者許政榆／攝影）

行動力檢測3招第三招：單腳站立雙手平舉，能否維持10秒不搖晃。（記者許政榆／攝影...
行動力檢測3招第三招：單腳站立雙手平舉，能否維持10秒不搖晃。（記者許政榆／攝影）

肌肉 檢測 疫情

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