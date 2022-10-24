男子腳麻、步態不穩 元凶竟是頸椎椎間盤突出

圖片來源 ／健康醫療網

一名20多歲的年輕男子，今年年初開始出現手麻、腳麻的情況，甚至走路還搖搖晃晃，症狀越來越嚴重的他看過兩家醫院，醫師都認為是坐骨神經嚴重壓迫造成的症狀，建議他進一步檢查甚至是開刀。然而日前該名男子去了第三家醫院進行檢查，卻發現元凶竟是「頸椎」。

腳麻不見得是坐骨神經壓迫 頸椎也是問題主因

坐骨神經壓迫會造成腳麻、刺痛、間歇性跛行的症狀，然而這名男子的問題卻不是坐骨神經壓迫造成的。台灣衛福部苗栗醫院神經外科醫師吳聖文表示，雖然這位病人走入診間時，步伐不穩，走路搖搖晃晃，還主訴右下肢麻木，是類似坐骨神經壓迫的症狀，但是經過仔細的理學檢查後，病人的深層肌腱反射及霍夫曼氏反射都呈現異常，安排病人進行核磁共振檢查後，發現他頸椎第五、第六節有大片的椎間盤突出，並且嚴重壓迫脊髓，脊髓甚至出現水腫的現象。吳聖文醫師替該男子進一步安排頸椎前開減壓手術 ，術後麻木、力氣變弱、以及步態不穩的情況才獲得明顯的改善。

在臨床上，因椎間盤突出太嚴重，進而造成脊髓本體受傷水腫的情況，是相當少見的，吳聖文醫師表示此種病人，一開始可能只有單邊的上肢會有症狀，但是當脊髓本體也被嚴重壓迫時，連腳也會有明顯的症狀，甚至出現腳麻無力，反射增強，以及步態不穩的情形，有時以為是坐骨神經問題，腰椎開完刀了，症狀卻沒有好轉，才發現頸椎才是問題主因，需要再做第二次手術。

頸椎退化疾病逐漸年輕化 低頭族要注意

近年來，頸椎退化疾病盛行率越來越高，且有年輕化的趨勢，這名男子雖然是因為平日做粗重工作維生，長期姿勢不良的關係而導致頸椎提早退化，但頸椎退化疾病逐漸年輕化主要普遍跟低頭滑手機 等文明病大有關係，以往中年才會因為退化導致椎間盤突出壓迫神經的問題，現在已經提早到二、三十歲就有可能發生了。

吳聖文醫師提醒，預防勝於治療，平時就要保持頸椎正確的姿勢，避免長時間低頭，工作、唸書或使用3C產品一段時間後，要記得抬起頭來看看天空，做一些伸展的動作，如果有肩頸痠痛，甚至四肢麻木的症狀時，記得向神經外科求診治療，避免病情繼續惡化。

【延伸閱讀】

肩頸痠痛按摩釀椎間盤突出 「微創手術」遠離硬頸人生

低頭族長期脖痛手麻 小心「脊髓空洞症」上身



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55490





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw