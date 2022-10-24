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男子腳麻、步態不穩 元凶竟是頸椎椎間盤突出

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名20多歲的年輕男子，今年年初開始出現手麻、腳麻的情況，甚至走路還搖搖晃晃，症狀越來越嚴重的他看過兩家醫院，醫師都認為是坐骨神經嚴重壓迫造成的症狀，建議他進一步檢查甚至是開刀。然而日前該名男子去了第三家醫院進行檢查，卻發現元凶竟是「頸椎」。

腳麻不見得是坐骨神經壓迫 頸椎也是問題主因

坐骨神經壓迫會造成腳麻、刺痛、間歇性跛行的症狀，然而這名男子的問題卻不是坐骨神經壓迫造成的。台灣衛福部苗栗醫院神經外科醫師吳聖文表示，雖然這位病人走入診間時，步伐不穩，走路搖搖晃晃，還主訴右下肢麻木，是類似坐骨神經壓迫的症狀，但是經過仔細的理學檢查後，病人的深層肌腱反射及霍夫曼氏反射都呈現異常，安排病人進行核磁共振檢查後，發現他頸椎第五、第六節有大片的椎間盤突出，並且嚴重壓迫脊髓，脊髓甚至出現水腫的現象。吳聖文醫師替該男子進一步安排頸椎前開減壓手術，術後麻木、力氣變弱、以及步態不穩的情況才獲得明顯的改善。

在臨床上，因椎間盤突出太嚴重，進而造成脊髓本體受傷水腫的情況，是相當少見的，吳聖文醫師表示此種病人，一開始可能只有單邊的上肢會有症狀，但是當脊髓本體也被嚴重壓迫時，連腳也會有明顯的症狀，甚至出現腳麻無力，反射增強，以及步態不穩的情形，有時以為是坐骨神經問題，腰椎開完刀了，症狀卻沒有好轉，才發現頸椎才是問題主因，需要再做第二次手術。

頸椎退化疾病逐漸年輕化 低頭族要注意

近年來，頸椎退化疾病盛行率越來越高，且有年輕化的趨勢，這名男子雖然是因為平日做粗重工作維生，長期姿勢不良的關係而導致頸椎提早退化，但頸椎退化疾病逐漸年輕化主要普遍跟低頭滑手機等文明病大有關係，以往中年才會因為退化導致椎間盤突出壓迫神經的問題，現在已經提早到二、三十歲就有可能發生了。

吳聖文醫師提醒，預防勝於治療，平時就要保持頸椎正確的姿勢，避免長時間低頭，工作、唸書或使用3C產品一段時間後，要記得抬起頭來看看天空，做一些伸展的動作，如果有肩頸痠痛，甚至四肢麻木的症狀時，記得向神經外科求診治療，避免病情繼續惡化。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55490


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