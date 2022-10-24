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研究：染新冠會影響骨骼健康 檢測3招秒知行動力好壞

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

感染新冠肺炎除了會出現咳嗽、腦霧等後遺症之外，中華民國骨質疏鬆症學會(TOA)理事長黃兆山醫師強調，一項國際研究指出，感染Covid-19會促使發炎細胞增生，影響骨骼健康。

新冠後遺症不只咳嗽、腦霧 50歲以上恐陷行動力危機

國際一項針對疫情期間骨質疏鬆症治療指引中提到，感染Covid-19會讓發炎細胞增生，影響骨骼健康。研究也呼籲Covid-19康復之熟齡民眾需接受骨密度檢查，如發現為高風險族群，應及早採取適當的措施來保養骨骼。

熟齡民眾近四成運動減量 衝擊肌肉量與骨骼健康

根據台灣趨勢研究第三級警戒下防疫新生活調查指出，50歲以上民眾中，高達40.7%減少運動量，4.2%則完全停止運動。黃兆山醫師提醒，當減少14天的步行活動，肌肉將明顯萎縮1~4%，若不提升運動頻次，肌肉量恐持續流失；此外，國外研究也指出，肌肉量降低的受試者骨骼健康異常狀況是肌肉量正常者的3倍。防疫所致的活動量下降情況，可能直接衝擊熟齡民眾的肌肉量並提升骨骼健康的風險。

行動力檢測三招 了解自身狀況

為呼籲50歲以上民眾重視行動力，TOA推出行動力檢測三招，幫助民眾簡單快速地了解自己的行動力狀況，也提醒民眾養成每周運動３次、補充乳清蛋白等優質蛋白質、葡萄糖胺及鈣質等骨骼保健所需營養的習慣：

行動力檢測第一招：靠牆半蹲，能否挺直背部

行動力檢測第二招：站立不屈膝，雙手能否輕鬆碰地

行動力檢測第三招：單腳站立雙手平舉，能否持續10秒不搖晃

【延伸閱讀】


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55497


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