女性緩解每月經前不適 不妨從飲食著手

部分女性經常經痛嚴重到連搭捷運時都需要坐下，痛到只能癱在床上。營養師建議想要安度「經前症候群」，可以從飲食著手。（本報資料照片）

女性朋友的一生，總需要迎接每個月都來的「大姨媽」，也就是月經。部分女人能與大姨媽和平共處，然部分女性卻有嚴重的「經前症候群」，經痛嚴重到連搭捷運時都需要坐下，痛到只能癱在床上；或是憤怒與憂鬱如潮水湧來。

對女性而言最困擾的除了經期不便外，其他如「經前症候群」，像是惡劣的情緒，以及疼痛到無法做任何事的經痛自然是最大的隱憂。想要安度「經前症候群」，可以從飲食著手。

營養師黃雅鈺表示，維生素B群對人體新陳代謝很重要，研究指出維生素B1與B2可緩解肌肉 疼痛與緊繃；以及維生素B1可減緩瘀血，維生素B1 能夠緩和子宮肌肉疼痛，對盆骨內部充血、瘀血使腹膜被拉緊而導致的經痛，維生素B6 能夠緩解經前緊張情緒，穩定情緒（經前症候群），幫助睡眠，並減輕腹部疼痛。

另外，部分觀點認為，月經來潮前不可攝取糖分以免加劇疼痛，不過黃雅鈺有不同看法：少量的糖可以提供血糖 穩定，對於一些情緒舒緩及放鬆或許有幫助。但是若攝取大量高糖分食物，容易壓縮到正餐其他食物攝取，而影響維生素、礦物質等各式營養素的攝取。

很多女性不會經痛，偏偏就是有更多人有嚴重的經前症候群。黃雅鈺營養師建議如女性受到輕度經痛困擾，可補充以下營養素：

●維生素B群：維生素B1、B6有助於神經肌肉的放鬆，改善經前症候群。

●鈣、鎂：幫助精神放鬆、肌肉放鬆及改善經期情緒，建議可由乳品或乳製品、傳統豆腐、豆乾、深綠色蔬菜 等攝取豐富鈣質，並從全穀類、魚類、堅果種子、深綠色蔬菜及香蕉等食物，攝取礦物質鎂。

●維生素D：可幫助鈣質吸收，例如：乳製品、酪梨、全穀類、乾香菇等含維生素D豐富的食物。

●鋅：輔助體內正常代謝及改善皮膚及黏膜健康：建議可由肉類、內臟類（適量）、海鮮、牡蠣、堅果等食物攝取。

●Omega-3：具有抗發炎功效，也有學者認為可減少導致經痛的前列腺素生成，而改善經痛；可從鯖魚、鮭魚、秋刀魚等魚類攝取，或是從堅果種子、亞麻仁油、魚油保健品攝取好的油脂。

●鐵質：可補充經期時鐵質之流失，例如： 紅肉、豬血、蛋、堅果等含鐵質食物。

(本文由NOW健康提供 )