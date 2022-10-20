我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

按摩椅愈大力愈舒服？ 小心肌肉發炎、中風

記者楊雅棠／台北即時報導

看準現代人工作繁忙，電視廣告不時出現按摩椅的廣告，且種類不斷推陳出新，從大躺椅到小沙發類型，功能、尺寸越來越多樣。但使用按摩椅可不是「按得大力」、「按得久」就好，小心使用不當，不但症狀沒有改善，還可能出現腳麻、肌肉發炎等問題，甚至可能有中風危機。

●不是按愈大力、愈久就好

●注意坐姿、位置，不可打在脊椎上

●不適合使用按摩椅者：

★血管問題、糖尿病患、深部靜脈栓塞者

腫瘤病患

★有骨質疏鬆

★有開放性傷口

★兒童

國泰綜合醫院復健科主任塗雅雯表示，按摩主要是放鬆肌肉，而根據不同手法也些是順著筋膜組織按摩，藉以治療組織或淋巴水腫，也些則可促進血液循環和幫助伸展。

而按摩椅主要是利用滾輪擠壓等方式，幫助肌肉放鬆。但塗雅雯表示，現在按摩椅的設計也越來越進步，有些也會標榜「手感」以及「沿著肌肉走向」進行按摩，因此在使用上算是滿安全的。

但她表示，雖然按摩椅用於肌肉放鬆堪稱安全，但診間偶爾還是看到病人來求診，說自己「按完腳腫起來」或是「按完反而肩頸好痛」。

塗雅雯說，常見到腳腫起來的個案，往往是因為病人本身有深部靜脈栓塞而不自知，使用按摩椅太大力，反而造成血栓鬆脫，隨著血液循環通往其他處，造成麻痹；若不幸跑到腦部就可能引發中風。

另外有些民眾按完反而更痛，則因為有「按越大力越好」的迷思，將按摩椅的力道開到最強，或是當原先設定的療程結束後又一再重複使用，造成肌肉發炎。

動晰物理治療所物理治療師陳怡同表示，最好的力道應該是按下去會酸，一但揉捏或是滾輪的按摩力道放開，酸感就不見了。按摩時間也最好不要超過30分鐘，一方面是怕發炎，另一方面肌肉其實也不需要太放鬆，仍需要一定的力氣來穩住身體各部位的功能。

陳怡同說，使用按摩椅時也要注意坐姿和位置。由於按摩椅的滾輪設計通常是打在肌肉上，尤其背部是針對脊柱兩側肌肉按摩放鬆。但有些民眾坐側一邊滑手機，或是高度位置沒有調好，滾輪打在脊椎上，加上急速震動，恐造成神經壓迫或是嚴重滑脫。另外，若是有骨質疏鬆的問題也應避免使用按摩椅，小心有骨折風險。

塗雅雯則表示，有血管疾病和糖尿病患因為恐有血栓或是肢體末端感覺鈍化，都不適合使用按摩椅。另外有開放性傷口、局部感染者也應該避免使用按摩椅，尤其避免傷口直接接觸；腫瘤患者也不能按摩有腫瘤的部位。至於兒童除了身材不適合按摩椅外，也沒有使用的必要。

陳怡同也提醒，有時候疼痛不一定因為肌肉緊繃造成，有可能是關節位子卡住或是跑掉。而且痛覺是為了保護受傷的地方，有時候肌肉繃緊是為了保護歪掉或是受傷的地方，放鬆後反而會更不舒服。因此使用完按摩椅，仍覺得不舒服，有可能其他地方出問題了，建議尋求復健科醫師或是物理治療師評估、處理。

肌肉 腫瘤 中風

上一則

高齡婦產檢意外發現海洋性貧血 一度擔心胎兒不保

延伸閱讀

南加華人按摩師被告性侵未成年人 使用下流動作

南加華人按摩師被告性侵未成年人 使用下流動作
「按摩一番」黑色星期五折扣攜手美國名牌Human Touch按摩椅

「按摩一番」黑色星期五折扣攜手美國名牌Human Touch按摩椅
醫師的話／好像中風了 怎麼辦？

醫師的話／好像中風了 怎麼辦？
按摩椅到底值不值得購買　HiTRONS告訴您答案

按摩椅到底值不值得購買　HiTRONS告訴您答案

熱門新聞

女子連續23天忘記拔隱形眼鏡，醫師幫忙取出時鏡片都因久放變色。(取材自Instagram@california_eye_associates)

老是忘記拔…加州女連戴23片隱形眼鏡 取出「全變綠色」

2022-10-12 23:29
一項已發表的大型新研究指出，50歲及以上者每晚若睡不到5小時，與睡超過5小時的人相比，隨著年紀增長而患有多種慢性疾病的風險更大。(美聯社)

每晚睡不足5小時者當心 研究：罹慢性病風險高至少30%

2022-10-19 02:54
圖為華格林藥局出售的助聽器。(Getty Images)

即日起購買助聽器「免處方」 連鎖藥局、網路都能買

2022-10-17 21:35
二林基督教教醫院醫護人員要長者跟著做起立、坐下的動作，測試身體靈活度。（記者簡慧珍／攝影）

八旬翁怨每天運動仍骨鬆骨折 醫：問題早已埋下

2022-10-13 05:29
郭志東表示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」（示意圖）。（本報資料照片）

每天小酌有益健康？ 醫師打臉：風險遠超過「可能的好處」

2022-10-16 04:59
（圖：健康醫療網提供）

減重不能只靠意志力？這「兩件事」才是關鍵

2022-10-18 00:30

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診