按摩椅愈大力愈舒服？ 小心肌肉發炎、中風

看準現代人工作繁忙，電視廣告不時出現按摩椅的廣告，且種類不斷推陳出新，從大躺椅到小沙發類型，功能、尺寸越來越多樣。但使用按摩椅可不是「按得大力」、「按得久」就好，小心使用不當，不但症狀沒有改善，還可能出現腳麻、肌肉 發炎等問題，甚至可能有中風 危機。

●不是按愈大力、愈久就好

●注意坐姿、位置，不可打在脊椎上

●不適合使用按摩椅者：

★血管問題、糖尿病患、深部靜脈栓塞者

★腫瘤 病患

★有骨質疏鬆

★有開放性傷口

★兒童

國泰綜合醫院復健科主任塗雅雯表示，按摩主要是放鬆肌肉，而根據不同手法也些是順著筋膜組織按摩，藉以治療組織或淋巴水腫，也些則可促進血液循環和幫助伸展。

而按摩椅主要是利用滾輪擠壓等方式，幫助肌肉放鬆。但塗雅雯表示，現在按摩椅的設計也越來越進步，有些也會標榜「手感」以及「沿著肌肉走向」進行按摩，因此在使用上算是滿安全的。

但她表示，雖然按摩椅用於肌肉放鬆堪稱安全，但診間偶爾還是看到病人來求診，說自己「按完腳腫起來」或是「按完反而肩頸好痛」。

塗雅雯說，常見到腳腫起來的個案，往往是因為病人本身有深部靜脈栓塞而不自知，使用按摩椅太大力，反而造成血栓鬆脫，隨著血液循環通往其他處，造成麻痹；若不幸跑到腦部就可能引發中風。

另外有些民眾按完反而更痛，則因為有「按越大力越好」的迷思，將按摩椅的力道開到最強，或是當原先設定的療程結束後又一再重複使用，造成肌肉發炎。

動晰物理治療所物理治療師陳怡同表示，最好的力道應該是按下去會酸，一但揉捏或是滾輪的按摩力道放開，酸感就不見了。按摩時間也最好不要超過30分鐘，一方面是怕發炎，另一方面肌肉其實也不需要太放鬆，仍需要一定的力氣來穩住身體各部位的功能。

陳怡同說，使用按摩椅時也要注意坐姿和位置。由於按摩椅的滾輪設計通常是打在肌肉上，尤其背部是針對脊柱兩側肌肉按摩放鬆。但有些民眾坐側一邊滑手機，或是高度位置沒有調好，滾輪打在脊椎上，加上急速震動，恐造成神經壓迫或是嚴重滑脫。另外，若是有骨質疏鬆的問題也應避免使用按摩椅，小心有骨折風險。

塗雅雯則表示，有血管疾病和糖尿病患因為恐有血栓或是肢體末端感覺鈍化，都不適合使用按摩椅。另外有開放性傷口、局部感染者也應該避免使用按摩椅，尤其避免傷口直接接觸；腫瘤患者也不能按摩有腫瘤的部位。至於兒童除了身材不適合按摩椅外，也沒有使用的必要。

陳怡同也提醒，有時候疼痛不一定因為肌肉緊繃造成，有可能是關節位子卡住或是跑掉。而且痛覺是為了保護受傷的地方，有時候肌肉繃緊是為了保護歪掉或是受傷的地方，放鬆後反而會更不舒服。因此使用完按摩椅，仍覺得不舒服，有可能其他地方出問題了，建議尋求復健科醫師或是物理治療師評估、處理。