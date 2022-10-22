髕骨外翻劇痛 3招拯救膝關節

預防髕骨外翻首要減輕膝蓋負擔，避免過度使用，過度肥胖者也要搭配減肥。（Getty Images）

預防髕骨外翻首要減輕膝蓋負擔，避免過度使用，過度肥胖 者也要搭配減肥。

台灣衛生福利部臺北醫院復健科物理治療師謝瑜芳分享，某日起床後，突然感覺膝蓋活動時有些緊繃，蹲下時能感到明顯壓力和不舒服感。剛開始以為是為剛生產完導致膝蓋老化而產生的關節 積水，經復健科呂學智醫師檢查並探究原因後，診斷為雙膝髕骨外翻，經過3個月的復健治療，已擺脫膝蓋卡卡不順與疼痛感，在復健職場上協助更多病人進行物理治療。

膝蓋力量失衡 女性好發

呂學智醫師指出，髕骨外移和歪斜稱為髕骨外翻，當膝蓋外側的力量大於內側時，致使髕骨兩邊力學失去平衡，嚴重時便造成髕骨「外翻」。

導致髕骨外側力量大於內側力量則有許多可能的原因，屬於慢性者包括股四頭肌群之外側肌訓練過多、或久坐股四頭肌群之內側肌缺少訓練、習慣穿高跟鞋的族群、扁平足、穿不適合的鞋具等。急性者則多半與運動有關，臨床上好發於常進行跳躍、易發生碰撞、大量運用膝關節的運動員，如籃球員、棒球員、馬拉松選手等。

一般民眾則好發於女性，因骨盆較寬，Q角較大，使髕骨受到較大外偏應力與剪力，還有肌力不足者、長者、過度肥胖者。因腿部外側肌有力而內側肌無力，使內外肌力不平衡。

或是肌肉 量無法支撐膝關節，使髕骨被往外拉，列位不正脫離與股骨間正常滑動軌跡(髕骨溝)，造成軟骨不正常磨損，使髕股關節面軟骨有軟化或造成凹洞的磨損與疼痛現象，又稱為「髕骨軟骨軟化症」或「髕骨股骨疼痛症候群」。

減膝蓋負擔 不過度使用

預防髕骨外翻首要減輕膝蓋負擔，避免過度使用，過度肥胖者也要搭配減肥，呂學智醫師建議急性疼痛時就醫檢查與治療，平日可透過3招改善疼痛、加速軟骨修復、保護膝關節，同時也提醒，貼有痠痛貼布的部位不可再覆蓋進行熱敷：

1.熱敷放鬆：每日抽空5-15分鐘，以可溫控的熱敷墊熱敷膝蓋處，可放鬆肌肉、舒緩疼痛、加速軟體修復，若使用熱水袋需包覆包巾避免直接接觸皮膚而燙傷。

2.伸展放鬆治療：以復健電療、按摩滾筒、筋膜槍、橡膠槌、香檳槌、運動伸展等方式，按摩大腿外側肌肉與筋膜等，以減少外側軟組織的張力。

3.靠牆深蹲訓練：頭腰背部三點貼牆站立，蹲下時腰腹核心收緊、背部緊貼牆壁，雙腳膝蓋向外打開60度，慢慢蹲下，視關節活動程度從微蹲至最多90度的深蹲。要刻意使用大腿內側肌肉用力，才會真的鍛練到內側肌，此為低強度的肌力訓練，有空就做，逐步增加練習時數與次數。

運動訓練計畫要循序漸進，切記躁進，視各人可承受程度自行停止，藉由訓練大腿內側肌肉群慢慢將髕骨拉回到原始位置；也能訓練臀部肌群以減少大腿骨往內轉，並可訓練背部肌肉、核心與全身穩定性。但練習時務必時刻確認膝蓋與腳尖應朝同一方向且膝蓋不能超過腳尖，避免膝蓋內夾內八。