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深蹲助健身 教授提醒姿勢不正確的壞處要注意

記者翁唯真／桃園即時報導
招名威提醒，深蹲對於不同年層好處壞處要注意。（圖／翻攝自招名威臉書）
招名威提醒，深蹲對於不同年層好處壞處要注意。（圖／翻攝自招名威臉書）

健身風氣逐漸興起，深蹲也是許多民眾都會做的動作，不過有教授提醒，深蹲不一定適用年齡層，雖然可以加強腿部力量塑造翹臀達到瘦身效果，但也有壞處，像若姿勢不正確也容易受傷。

台灣中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，對於不同年齡層，包括可以加強腿部力量塑造翹臀，另持續施做還會達到減肥的作用，因為這可以刺激脂肪燃燒，適當練習可以發展核心力量。

招名威指出，他爸爸75歲膝蓋力度不夠，就無法深蹲，更何況要連做20下，不敢想像後果會如何，再說，這個保險應該不給付吧？除非傷害已造成，要去復健科報到。

招名威說，深蹲會加重關節負擔，很傷關節不是每一個年齡層都適合，老年人和孕婦都不建議；而很多人利用深蹲來減肥，但施力不當的時候，全身重量都會壓在小小的膝關節上，容易造成關節的損傷和負重，特別又是老年族群最常見。

招名威表示，天氣冷或潮濕，對於本來關節就有狀況的人就是一個警訊，這時不當運動很容易造成關節腫脹、發紅、發熱、疼痛，導致僵硬或活動困難，應盡量休息，不適合做關於深蹲這種會強迫關節施力的動作。

招名威提醒，任何運動用在不正確的人身上，還有不正確的施作方式，對不懂的民眾來說，就可能會造成無謂的傷害，也會造成額外社會成本的負擔。

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