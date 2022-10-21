4飲食原則 延緩腎衰竭

應注意肉類、海產、內臟等高普林食物的攝取量，免得痛風找上門。（本報資料照片）

腎臟是人體的過濾器。血液中的含氮廢棄物、體內代謝產生的廢物，都會進入血液，流經腎臟時，腎臟除了過濾血中毒素，還會幫助調節血壓 、電解質、合成維生素D等，但如果腎臟受損，使過濾功能逐漸下降時，即所謂「腎衰竭」。若要延緩腎衰竭的進展，應掌握四大飲食原則。

一、少鹽少糖

腎臟對血壓與血糖 相當敏感，血壓高或血糖過高，腎臟衰竭的進程會加快。因此，有血壓、血糖問題的人，應積極監測血壓及血糖，力求飲食清淡，減少鹽分、調味料攝取，含糖精緻食物要少吃。

二、蛋白質 適量

蛋白質會產生含氮廢棄物，是由腎臟排除，因此，若攝取過量蛋白質，會加速腎臟衰竭。根據慢性腎衰竭的病程不同，建議蛋白質攝取量可控制在每公斤體重約0.6-0.8克，其中最好一半以上是來自高生理價蛋白質。例如：60公斤男性，患慢性腎衰竭第三期，建議一日蛋白質攝取量應控制在36克。

所謂高生理價蛋白質，是指含有人體必需胺基酸，吸收利用率佳的食物，如黃、黑豆製品（豆腐、豆干、豆漿、毛豆等）、動物性肉類，以及奶類、蛋類等。減少攝取品質不佳的蛋白質食物，如麵筋、麵腸、烤麩，以及各種堅果、豆類。

三、注意磷攝取

腎衰竭的病人，因為腎臟過濾能力下降，吃進高磷的食物，可能會堆積在血中，造成高血磷症，出現皮膚搔癢、骨骼與血管方面問題。研究發現，若能將血磷維持在正常值的下限，有助延緩腎功能喪失的速度。

日常飲食的高磷食物，如各式奶類、乾豆、全榖、內臟、加工製品，特別是奶類及其製品，不僅磷含量高，且吸收率非常高，因此，慢性腎衰竭病人應避免攝食牛奶、羊奶、奶粉，以及各種由奶類製成的加工品。

痛風也是腎衰竭的常見原因之一，醫師提醒，應注意肉類、海產、內臟等高普林食物的攝取量，免得痛風找上門。

四、防血鉀過高

慢性腎衰竭病患一旦發生尿液減少（每日少於1000cc），易血鉀過高，出現惡心、肌肉無力、手腳麻木、腹瀉、不規則心跳等症狀，若血液檢查發現鉀離子過高時，需依醫師或營養師建議，限制飲食中鉀離子攝取。高鉀食物來源，如肉汁、濃縮湯汁、運動飲料、雞精、各種果汁等；蔬菜則建議先汆燙，濾掉水分再炒過，可去掉大部分的鉀離子。（作者為台灣康寧醫院營養師）