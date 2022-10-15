睡醒後胸痛、呼吸困難 當心1習慣誘發氣胸上身

圖片來源 ／健康醫療網

一名年約60歲許先生在九月中旬午睡起來後，突然出現胸痛、無法深呼吸等症狀，相當難受，趕緊至急診室就醫，安排胸部X光檢查，發現右側肺部有氣胸，插上胸管將空氣引流，症狀改善後返家休養。沒想到幾天後許先生再次出現喘、呼吸困難等症狀而被送醫，由於同側氣胸再次發作，經醫師評估後，透過胸腔鏡肺楔狀切除手術 ，恢復順暢呼吸，也降低復發機率。

氣胸引發原因分2類 嚴重恐致命

台灣衛生福利 部南投醫院胸腔內科施志宏主任指出，氣胸是指空氣堆積於肋膜腔內，使肺葉塌陷。可能會出現胸悶、胸痛、呼吸困難、喘等症狀，嚴重時會引發張力型氣胸，導致休克甚至死亡。

而引發氣胸分為兩大類，自發性氣胸是因肺部氣泡破裂引起，成因不明；外傷性氣胸則是遭受外力撞擊、外傷、手術等過程導致肺部破裂。

高瘦年輕男性易好發 具抽菸習慣也要注意

施志宏主任補充，自發性氣胸好發於高瘦年輕的男性，不過有抽菸習慣的中年民眾仍不能大意；抽菸會增加肺部氣泡的形成和破裂的風險機率，建議應戒菸。

保守治療復發率較高 手術復發率在3%以下

國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明醫師（現支援南投醫院）表示，氣胸的治療依病況的輕重程度而有不同的治療方式，大致分為保守治療與積極治療，保守治療為氧氣給予、胸管引流，但保守治療之復發率較高，而積極治療便是進行手術。

而手術目的是要找出造成氣胸的病灶並將其切除，再加上肋膜粘黏術，使肋膜腔完全粘黏，降低氣胸復發率；通常手術後，可控制復發率在3%以下，病患可恢復正常的生活品質。

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