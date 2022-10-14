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新冠、流感雙夾攻 專家：確實消毒「這樣選」降低傷害

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「請測量體溫、消毒雙手」，自2019年底至今，全球遭受新冠肺炎的侵擾已近3年，消毒的觀念已經深深烙印在每一位民眾的腦海中，現正值流感好發的秋季，人流交錯可能把病毒、細菌帶回家，提醒民眾做好消毒、殺菌，保護自己與家人的身體健康。

疫情期間多消毒？當心刺激性強

酒精取得容易、使用方便，隨處可見人手一瓶酒精，但頻繁使用易使皮膚變得敏感。徐愛婷藥師表示，酒精消毒效能有限，無法徹底消滅無套膜病毒，如腸病毒、諾羅病毒等；而居家清潔常見的漂白水，雖殺菌、消毒能力強，但具有極強的刺激性，對人體、多種材質都會造成傷害。

消毒方式百百種 製程、安定性是挑選重點

除了酒精、漂白水等常見的消毒產品外，疫情剛爆發時討論度高的次氯酸水也可以消毒。徐愛婷藥師提到，次氯酸水能達到快速殺菌、消毒的作用，但市面上有許多次氯酸水為弱酸或弱鹼性，若不慎觸碰到皮膚仍有可能造成皮膚、黏膜刺激性傷害，長期使用也有可能影響環境、器械的表面。加上許多次氯酸水缺乏國內外相關領域的認證，製作過程、安定性不明，無法得知其開封使用後保存期限及效用，於消毒使用時更須多加留意。

15秒即可消毒 醫療級中性次氯酸水提升保護力

徐愛婷藥師舉例，「醫療級中性次氯酸水」製程嚴謹，以電解醫療級純水及不含碘的鹽，將pH酸鹼值控制近於中性，使用時碰到皮膚、黏膜不會造成傷害，更不會影響器械、物體表面材質，不論病毒有無套膜，只要15秒就能達到消毒的效果，30秒就能殺死99.9999%的細菌，保護力極高！相較於保存期限不明的環境用次氯酸，醫療級中性次氯酸安定性高，只要保存在常溫5至30度，開封後60天內能維持殺菌及消毒的濃度，未開封則能保存2年，居家、醫療環境等都容易保存。

國際認證嚴格把關 享受安心、安全生活

徐愛婷藥師提醒，醫療衛生單位在消毒產品皆嚴謹審核與把關，因此，民眾在選擇次氯酸水時，可以參考是否具有醫療等級且納入醫療院所核准採用。此外，也應選擇有多國政府藥物管理單位，如美國FDA、澳洲TGA及台灣的食藥署認證的產品，以及在製程上應有GMP、QSD認證等。另也補充，醫療級中性次氯酸有環保標章，如澳洲GECA認可，證明不會造成環境汙染，在殺菌、消毒後不會有殘留物，讓民眾居家使用也能享受無毒無菌的安全生活。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55366

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