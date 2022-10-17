更年期火山族、熊貓族、暴龍族 也能平穩活躍

女性更年期後，若有不適症狀就要尋求治療。（Getty Images）

現代女性追求好的生活品質，當出現類似更年期症狀時，多會尋求治療，醫師表示，若確診為更年期且影響生活，除了採藥物緩解，同時可使用荷爾蒙補充品改善症狀。

如何判斷女性更年期到來？台灣台北市禾馨民權婦幼診所院長陳保仁說，女性停經必須在排除懷孕下，超過一年月經沒來，並經抽血檢驗濾泡刺激素、雌激素，同時研判臨床症狀即可診斷。

近年來，女性對更年期的態度、觀念已有轉變。陳保仁說，過去女性停經後，多會隱忍四到五年後，也就是約55歲時，症狀極度不適時才會就醫；但現在許多女性高階主管、知識份子，因更年期造成情緒不穩、睡眠障礙等，影響工作或親密關係，而提早在50至52歲尋求治療。

乾太太族 潤滑保濕保養

陳保仁以更年期常有的尿失禁、頻尿、急尿、泌尿道感染等困擾舉例，在過去，50多歲女性可能已很少出門，即便有此困擾也影響不大；但現在50多歲女子的生活、旅遊仍十分活躍，如果不解決尿失禁，除了生活品質之外，還可能影響尊嚴。而陰道乾澀問題也會影響與伴侶的親密關係，陳保仁說，只要經藥物治療改善症狀後，尿失禁等已不是問題，親密關係更不再是「苦差事」，還可以享受其中。

女性更年期症狀主要是缺乏女性荷爾蒙所致，陳保仁說，為改善症狀需給予荷爾蒙藥物，雖然藥物可改善更年期整體不適症狀，但更年期症狀多元，目前治療多依個人不同需求給予個人化治療。如熱潮紅的「火山族」可以使用藥物緩解；但陰道乾澀的「乾太太族」應多合併潤滑或是保濕保養品等整體協助；而有睡眠困擾的「熊貓族」建議藉由運動達到舒緩放鬆目的；有情緒困擾的「暴龍族」則要搭配情緒管理等治療。

情緒變化 藥物治療改善

陳保仁臨床曾收治一名50多歲女性主管，因熱潮紅、情緒不佳，因為主導創意性工作，因此無法專注業務。問診發現，女主管不適症狀已有一年多，但因擔心服藥對身體不好或有風險，遲遲不就醫。但身體愈來愈不舒服，自覺應該要認真面對，經荷爾蒙藥物治療，兩周後熱潮紅、情緒不佳明顯改善，一個月後症狀穩定，又回復到創意女王的狀態。

另一名52歲女性主管，以往個性和善，對待員工有如媽媽一樣和藹可親，但更年期後，情緒易怒，當員工做不好，就會拍桌子、罵人，經藥物治療一個月後，情緒明顯好轉，員工因此共同寫了一封感謝信給陳保仁，感謝他把「熟悉的主管找回來了」。

補充荷爾蒙 須專業診斷

陳保仁表示，臨床上有些人對荷爾蒙藥物有疑慮，不願意服用；有些則是停經已超過10年，繼續服藥可能增加血栓等風險，須與專業醫師討論；有些則是停經後無症狀，或是希望延後停經的女性，可以採用荷爾蒙類似物補充品，以填補藥物空間。

他說，如大豆異黃酮、蜂王乳等補充品，成分包含蛋白質 、果糖及抗氧化物質等，可幫助抗老、抗衰及改善代謝。有研究顯示，此類補充品依個人體質不同，約可改善女性更年期症狀五至八成，降低情緒、睡眠等困擾，也能改善血糖 、血管疾病及乾眼症等。

特別是蜂王乳含有40種以上的營養素，包括完整的胺基酸、維生素B群、鈣、鐵、礦物質、脂質、碳水化合物，以及獨特的癸烯酸。陳保仁表示，癸烯酸是蜂王乳獨有的成分，且具有殺菌力，其多寡是判斷蜂王乳好壞的標準，但美中不足的是，癸烯酸非常容易氧化，為了避免這點，在產品的選擇上推薦含有抗氧化的成分，像是芝麻素，才能確保攝取完整的蜂王乳營養。

他說，芝麻素的好處可不只有抗氧化，還能幫助入睡，特別適合有失眠 煩惱的更年期女性做為補充成分。

蛋白質、果糖及抗氧化物質等，可幫助抗老、抗衰及改善代謝。（Getty Images）

吃保健食品 依個人需求

陳保仁建議，挑選保健食品時選擇多數合法規範的大品牌以及有論文支持成分的產品，挑選複方成分時，除了上述的抗氧化成分外，維生素D及維生素E也是更年期女性所需的營養素，可以依個人需求試試，讓自己活得更好、更有品質。

另外，陳保仁特別提醒，吃任何補充品，也要考慮劑量。有些人會擔心藥物或是補充品是否會養大子宮肌瘤，他認為單純食物或一般補充品不太可能養大子宮肌瘤，無須過度憂慮。女性更年期後，若有不適症狀就要尋求治療，如果沒有症狀，就是好好養生，定時定量、適當補充營養素。定期做乳房攝影、骨質密度等健康檢查，健康迎接50、60歲的第三人生，以及70、80歲的第四人生。