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避免肌少症、「雞」小症 銀髮族要鍛鍊

許金川（台灣台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
專業運動教練示範以滑行盤鍛鍊到全身肌肉，強化核心肌群。（記者施又慈／攝影）
專業運動教練示範以滑行盤鍛鍊到全身肌肉，強化核心肌群。（記者施又慈／攝影）

80歲阿公由阿嬤陪同前來看診，主訴四肢無力，看完診。

醫師：「是肌少症。」

阿嬤：「『雞』小症？年紀那麼大了，『雞』小一點也沒有關係，反正也很少用了！」

人是動物，就是要「動」的物，因此，上天設計，肌肉沒有動，肌肉纖維就慢慢萎縮，也因此老人家一旦臥床沒有動，四肢肌肉就會越來越萎縮，如果不做肌肉運動，通常就會一直癱在病床上了。

年紀大了，肌肉量就會慢慢流失，這是不少老人家發生肌少症的原因，因此多多運動，攝取適量的蛋白質，也可以降低肌少症的發生。

至於「雞小症」，也是老人家常有的現象，其原因與老人家的肌肉萎縮、海綿體纖維化以及「用進廢退」不常使用有關。

肌少症厲害，體能減退，容易跌倒造成意外。雞小症，夫妻性生活不美滿，也會影響感情，當然，目前有壯陽藥可補強，也可以局部打脈衝光改進。

肌少症可以藉由運動、肌力訓練改正，尤其重量訓練這幾年來幾乎成為全民運動，但運動傷害造成不幸也時有所聞，如果病人有心臟病高血壓或動脈硬化等隱疾，健身時操之過急或用力不當，可能會產生意料之外的副作用。

例如有人做重量訓練時造成肋骨骨折，有人心臟瓣膜斷裂，有人則是發生主動脈剝離，都是活生生的案例。

總之，了解人體生理的知識，如何防範肌少症或雞小症，都是保有中老年人健康幸福人生的必要條件。

肌肉 高血壓 心臟病

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長者跌倒後 恐腦出血奪命

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