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想要老得慢 做到5個堅持

劉小川
規律運動，是延緩老化的祕訣。（Getty Images）
規律運動，是延緩老化的祕訣。（Getty Images）

自古以來，大家對於「長壽」、「不老」的追尋從未停止過。有些人會花許多時間來保養，甚至花大把鈔票維持美貌。

想要維持顏值不僅只是外在保養這麼簡單，要擁有健康，由內至外的散發光芒，更要讓自己老得慢，該怎麼做呢？

先來了解踏入歲月的衰老期，主要會表現在哪些方面：

想起年輕時，熬夜唱KTV、和朋友暢談一整夜，只要稍微補眠個4、5小時，就能在第二天精神奕奕地上班或上課。但隨著年齡增長，身體機能已大不如前，熬夜讓身體無法負荷，一旦晚睡，第二天就無精打采，看什麼都會變得厭世，這正是衰老的表現之一。

運動能力若不是從年輕就開始累積，會明顯感到因年齡增長帶來的苦澀感。

男性、女性到了一定年齡，由於身體代謝力減弱，衰老與肥胖慢慢畫上等號。腸胃蠕動會隨著年齡增長而減弱，身體吸收脂肪的能力也會逐漸降低，體內堆積著脂肪，且未維持運動就容易變胖，當然老態感就隨之而來。

大腦功能會隨著年齡增長而變弱，大多會明顯感到近期的事情記不住，過去年輕的事情卻歷歷在目。

該如何維持才能老得慢呢？以下5個習慣堅持下去，一起變年輕健康：

1.情緒穩定 從心做起

情緒穩定，是現代人最容易忽略的事情。由於生活忙碌、家庭帶來的煩惱、朋友之間的相處，都引來許多焦慮感。說到要年輕，就要從內心開始做起，延緩老化沒有偏方，維持健康的心態才有健康的身體，畢竟心理影響生理，樂觀對待日常才是最重要的。

2.維持運動 養成習慣

規律的運動能增強心肺功能、增強免疫力，是延緩老化的不二法門。

3.飲食清淡 規律排便

許多人到了中年後，深受三高問題困擾，這和飲食習慣有很大的關聯。隨著年齡的增加，味蕾變得比較不敏銳，飲食上容易變得高鹽、高油。

長期在飲食上不注重，會引起脂質代謝率異常，三高就悄悄來敲門，這樣衰老會更加快。所以平日裡要注重清淡飲食、規律排便，留給身體乾淨的修復空間。

4.良好作息 避免熬夜

在工作上「時間就是金錢」，這樣的步調，讓許多人為了過更好的生活疲於奔命地忙碌著。一天就24小時，大部分時間如果都拿來工作，就意味著縮短了睡覺時間，睡眠品質也可能不好。長期熬夜、睡眠不足的人，容易導致肌膚暗沉、毛孔粗大等狀況出現。

作息不規律還可能造成內分泌紊亂，加速老化。為自己制定一個一天工作多久的停損點是非常重要的，養成良好的作息，才能讓身體有喘息的時間，別為了賺錢沒好好保養身體，老了反而多數錢都拿來買藥吃，那才真叫得不償失。

5.適時紓壓 不菸不酒

抽菸、喝酒會影響健康。即便面對工作或生活上的壓力，都要找到適合的發洩管道，吸菸、飲酒不是唯一的辦法。

作息不規律還可能造成內分泌紊亂，加速老化。（本報資料照片）
作息不規律還可能造成內分泌紊亂，加速老化。（本報資料照片）

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