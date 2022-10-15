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痘痘貼非萬能 飲食也可預防長痘

鄒尚謙
新冠疫情後戴口罩的時間變多了，臉上也容易因為悶熱潮濕長痘痘。(Getty Images)
新冠疫情後戴口罩的時間變多了，臉上也容易因為悶熱潮濕長痘痘。(Getty Images)

新冠疫情讓民眾戴口罩的機會增加了，長時間戴口罩讓臉容易悶、濕，就長出了痘痘，許多人會透過家中常備的痘痘貼來處置，希望隔天就能夠消除。但醫師提醒，痘痘貼妥善使用確實能夠解決部分痘痘，但即使含藥品成分的痘痘貼，面對嚴重的痘痘效果也相當有限，還是要至皮膚科就診，與醫師討論治療計畫。

台灣國泰醫院皮膚科醫師鄭煜彬表示，痘痘貼主要是成分是甲基纖維素，用來吸收傷口分泌的滲液，並且避免外界水分進入，由親水性黏膠提供黏性，外層用防水膜保護；有些痘痘貼則會添加水楊酸溶解角質，添加氯己定殺菌，以及茶樹精油清除老廢角質兼殺菌。

鄭煜彬說，痘痘貼使用約12小時就應該要更換，並且使用時機要在傷口出現的狀況下，貼太久也可能出現反效果，只要痘痘貼從透明轉為乳白色，就應立即更換或撕除，便可達到修飾或是吸除膿皰的效果。

鄭煜彬醫師示範如何正確使用痘痘貼。（記者鄒尚謙／攝影）
鄭煜彬醫師示範如何正確使用痘痘貼。（記者鄒尚謙／攝影）

「痘痘貼並非正規醫療途徑，並不能完全解決痘痘問題。」鄭煜彬說，即使是添加藥品成分的痘痘貼，其含量對痘痘的處理程度有限，有時候水楊酸成分對於皮膚敏感者，可能會產生脫皮、癢、痛的刺激感，甚至出現濕疹，這時就應該停用，並至皮膚科請醫師診斷治療。

鄭煜彬分享自己好友的案例，為27歲男性，皮膚的痘痘狀況嚴重，一直沒有辦法或得好的改善，這時就不會建議他使用痘痘貼，而是找皮膚科醫師就診，以口服A酸治療，同時外力用針將粉刺挑出，這才讓痘痘狀況好轉一些，因此還嚴重痘痘狀況還是要盡快就醫。

痘痘的成因多元，目前仍未有定論，要如何預防痘痘產生？鄭煜彬說，飲食可能有影響，「高升糖指數」、「乳製品」食物都容易使人體冒痘痘，油炸食物本身反而不太會，主要是油炸食物多會「裹粉」，就會讓澱粉成分增加，提高致痘性。

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