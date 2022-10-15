中醫治療遲緩兒 日常捏脊助改善

發展遲緩是指在認知、語言及溝通、心理社會或生活自理技能等方面，有疑似異常的情形，須經由專業醫療評估確認。若小孩的發展與一般正常小孩相差兩個標準差以上，就是屬於「發展異常」。兒童發展遲緩的原因有很多，目前已知基因遺傳及環境因素的影響為最大，而環境因素包括後天營養、家庭環境刺激等。發展遲緩的治療只要以早期為主。

台灣恩主公醫院中醫部主任張晉賢表示，在傳統中醫學 中也有類似發育障礙之描述，也累積了許多治療發展遲緩兒童的經驗。在《小兒藥證直訣》中談到「五遲」就是中醫對小兒發育遲緩的觀察，有立遲、行遲、語遲、髮遲、齒遲等，「五遲」中的「語遲」指的是語言發展遲緩，「立遲」與「行遲」其實就是動作發展遲緩，「髮遲」初生時沒有頭發或非常少，隨年領增長頭髮仍稀疏難長或不濃密，「齒遲」指一般嬰兒六個月至八個月大時開始長牙，大約到兩歲半至三歲時會長齊20顆乳牙。

若一歲仍未出牙、或數量甚少，就是屬齒遲；而「五軟」，則是指小兒頭軟、項軟、口軟、手足軟、肌肉 軟。這五種發育遲緩和五種肌肉萎軟的疾病都屬於小兒發育障礙的病症。

中醫在治療上述「五遲」、「五軟」等兒童發展遲緩，主要有兩種策略，一為「藥物」，二為「針灸」，自古以來中醫將這些情況分屬不同臟腑的虛損，臨床上使用通竅、醒腦、健脾、補氣、滋腎等相應的藥物來治療。

除了針灸及藥物治療外，平時在家裡也可以幫小朋友「捏脊」。捏脊的操作方式：用雙手拇指指腹與食指、中指、無名指三指的指腹對應用力，捏住小兒脊柱兩側肌肉，從正中間旁開兩指節的寬度（以小孩子的食指及中指的寬度測量），拇指在後，另三指在前，三指向後捻動，拇指向前推動，每捏一次，向上推移一點。從尾椎骨處開始，和緩地向上推移，至頸部後為止。（本文由「健康醫療網」提供 https://healthnews.com.tw/）