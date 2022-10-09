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中藥食補養氣 提升自己免疫力

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力就像一座城牆，堅固的話就算有外來敵人也不易攻破，身體也較不容易被感染或生病。除了均衡飲食和運動外，也可使用中藥來提高免疫力。

提抗病毒入侵 靠體內兩防線

免疫力是人體免疫系統的總稱，在體內的功能不外乎就是防禦及偵測外來的侵入者，如細菌、病毒等，當免疫系統出現問題時，人體健康必然也會出現狀況。人體的防禦系統是很精密的，林口長庚紀念醫院中醫部楊賢鴻醫師說明，大致上可分為兩道防線來捍衛我們的健康：

第一道防線就是黏膜系統：如皮膚、口腔、眼睛、鼻黏膜等。此道關卡是保護、抵抗外界的物質，將一些較大的灰塵顆粒、細菌及髒東西阻擋在外面，隔絕被入侵的危機；而較小的細菌或是物質，第一道防線阻擋不住，就會侵入身體裡。

第二道防線為身體免疫系統：免疫系統的主要成員包含的淋巴、脾臟、胸腺、扁條線，其中還有負責免疫細胞的運送，有的負責製造免疫細胞，如T細胞、B細胞、吞噬細胞等，形成像網路一樣，分散至人體各處，來消滅外來的入侵物質。

從中醫的觀點 描述人體免疫

楊賢鴻醫師指出，中醫對於免疫力的概念在自古就有。「正氣」係人體的臟腑經絡正常生理功能所產生各種維護健康的能力，也就是所謂的免疫力。「邪氣」指病毒、細菌等外來的侵犯人體的物質。正氣存內、邪不可干；只要人體正氣充足，邪氣就不容易侵襲，不容易生病。「衛氣」有防禦外邪、溫養全身和調控腠理的生理功能。

此外，中醫的五臟學有提及與免疫系統相關的臟腑為肺、脾、腎。而肺部指呼吸系統，包含鼻、咽、肺、皮膚等，為身體的第一道防線；脾是指消化系統，中醫稱脾為後天之本，消化吸收功能好，才能有良好的抵抗力；腎在中醫稱為先天之本，也是一個人的先天體質，是生命力活動的活動力，有推動人體生長發育、防禦外邪入侵的作用。

提升免疫力這樣做 中藥材食補也可以

楊賢鴻醫師建議，每個人要提升免疫力除了作息正常、適當運動之外，可攝取優質蛋白質、全穀根莖類、補充維生素Ｄ及益生菌，也可以借重老祖宗的智慧，以傳統中藥材食補，為免疫力加分。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55330


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