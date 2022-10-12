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睡眠不足 易致肥胖、新陳代謝疾病

健康醫療網
研究顯示，缺乏足夠睡眠和沒有節制的飲食，會加速身體熱量消耗，進而導致脂肪堆積。示意圖。（ingimage）
研究顯示，缺乏足夠睡眠和沒有節制的飲食，會加速身體熱量消耗，進而導致脂肪堆積。示意圖。（ingimage）

現代人睡眠時間少，是常態也是一種行為選擇，且日益嚴重，族群包括：越夜越美麗的夜貓族、熬夜念書的學生族、忙得焦頭爛額的新手父母。在美國有1/3的成年人睡眠不足，少數是因為輪班工作，但絕大多數乃因長時間花在網路社群、爬文追劇而犧牲了睡眠。不過，清醒的時間越長使人越想進食，但身體活動量並未增加，可想其後果。

缺良好睡眠 反饋脂肪推積

台北中山醫院婦產科主治醫師王羚表示，根據Mayo Clinic發表的研究，缺乏足夠睡眠和沒有節制的飲食，會加速身體熱量消耗，進而導致反饋機制─脂肪堆積。在這隨機控制/對照組的交叉研究中發現：「缺乏良好的睡眠，會導致腹部脂肪9%增加、腹部臟器脂肪11%增加；而臟器脂肪堆積與心血管疾病、代謝症候群和糖尿病發生率成正比。」

王羚解釋，這項研究發現，不論是年輕、苗條或健康的受試者，只要減少睡眠時間一段時間，每日的熱量攝取、體重微增、腹部脂肪都會增加，且主要堆積內臟周圍（尤其是腹部的脂肪），而非過去認為會堆積在表皮或皮下組織。重要的是，即使之後就算回到恢復期，把缺乏的睡眠時間補回來，熱量攝取減少，體重雖下降，但內臟脂肪依然會持續增加。這說明了睡眠不足會觸發內臟脂肪堆積，也就是說睡眠不足儼然是肥胖、心血管、新陳代謝疾病好發的危險因子。

夜貓族清醒的時間越長越想進食，吃了消夜，體重也隨之增加 。消夜示意圖。（本報資料...
夜貓族清醒的時間越長越想進食，吃了消夜，體重也隨之增加 。消夜示意圖。（本報資料照片）

長期睡不夠  增新陳代謝疾病

王羚說，單單衡量體重變化往往會低估睡眠不足造成脂肪堆積的影響，因此特地使用電腦斷層CT scan來觀測。研究發現，實驗組研究對象的臟器周圍脂肪的明顯變化，讓人不得不正視睡眠不足對新陳代謝疾病的潛在影響，而長時間睡眠不足會導致內臟脂肪逐漸積累擴張。

王羚強調，睡眠不足與體重及脂肪堆積影響甚鉅，對於無法改變睡眠的長度和模式的族群，請竭盡所能地節制的飲食及養成規律的運動習慣，以維持身體健康的新陳代謝，減少臟器脂肪堆積、心血管疾病及糖尿病好發率。

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