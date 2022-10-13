研究：長者茹素 降低新冠重症率

慈濟醫院研究結果顯示，茹素的長者，能有效降低新冠肺炎重症機率。（本報資料照片）

台北慈濟醫院迄今收治1700多位新冠肺炎 患者，近期以營養科營養師侯沂錚為首的研究團隊，以回顧性研究茹素對於長者罹患新冠肺炎重症的比例，證實在65歲以上且茹素的患者，能有效降低新冠肺炎重症機率，研究成果獲「Frontiers in Nutrition」刊登。

英國醫學 雜誌曾針對六個歐美國家收集2884醫護從業人員其不同飲食習慣，包括素食、魚素主義、葷食進行研究。

研究發現，茹素者可降低73%發生新冠肺炎重症比例。

以此為基礎，針對收治病患，侯沂錚針對茹素有助於降低老年得新冠重症機率進行近一步的研究，評估茹素飲食與新冠症狀嚴重程度之間的關係，並蒐集65歲以上的患者前一年飲食模式作為評估資料來源，參考美國國家衛生研究院的分類標準，將病患分成三組。

若症狀為輕微上呼吸道感染、可能同時存在發燒、咳嗽、喉嚨痛會等被歸類為輕症患者；若具有嚴重的肺炎臨床症並符合呼吸速率每分鐘大於30次、血氧濃度小於94%、氧合指數小於300、浸潤大於50%等任一項，則歸類為中症患者；若是出現呼吸窘迫症候群、呼吸衰竭至需要呼吸器輔助、敗血症或敗血性休克等則為重症患者。

最後根據邏輯性回歸統計出，茹素的患者中，重症人數都比葷食者明顯降低，尤其在65歲以上的患者差異顯著。

飲食對於腸道微生物的影響極為重要，對於傳染病的風險和嚴重程度有相當的關連性。侯沂錚營養師表示，茹素飲食可以強化免疫系統、預防高血壓 、發炎及氧化壓力還有降低心血管疾病、併發症的風險。

（本文由「健康醫療網」提供）