孩子近視怎麼辦？ 解析常見矯正方式

圖片來源 ／健康醫療網

小明小學一年級，姊姊小美則是升小五，這天媽媽帶著姊弟到眼科門診，檢查後竟發現小明近視兩百度 ，小美也從去年近視100度，短時間內加深到300度！讓媽媽十分擔心，也懷疑是否因疫情 期間的線上課程，才會導致視力突然惡化。

國中小學生近視在台灣是越趨重要的公衛議題。過去文獻顯示，台灣在2017年，7歲學童近視盛行率為25.41%，12歲學生近視盛行率為76.67%，近視比例相當高，主要風險因子為年紀增長及較長時間的近距離用眼。

近視控制方式多元 藥水、眼鏡、角膜塑型片

台北市立聯合醫院中興院區眼科醫師周惟誼解釋，年紀越小，近視度數增加越快，若未妥善控制，每年平均增加75至100度，長大容易變高度近視，亦即近視＞600度。高度近視可能產生的併發症 包括黃斑部病變、視網膜剝離、青光眼等。

近視控制方式日新月異，目前市面上的選擇包括阿托平藥水、配戴近視眼鏡、夜戴角膜塑型片、新型近視控制隱形眼鏡等。目前長效睫狀肌麻痺劑阿托平（Atropine）是近視控制治療中最傳統的方法，也是目前效果最為顯著的，阿托平藥水的副作用包括畏光、近距離視力模糊，這些不適可能會影響孩童點藥的配合度。除此之外，點阿托平藥水的孩童，白天時仍須配戴適合度數的眼鏡。

角膜塑型片接受度高 適合孩子運動

角膜塑型夜戴型隱形眼鏡，簡稱角膜塑型片，又俗稱OK Lens，在近年矯正近視方面蔚為風潮。角膜塑型片是衛福部准許的醫療器材，在正確使用的情況下是安全的。角膜塑型片臨床實證確實可以有效矯正近視，優點是白天時不需配戴眼鏡也能看清楚，也沒有阿托平畏光、近距離視力模糊的副作用，非常適合白天需要運動的孩子們。

不過周惟誼提醒，需要特別注意的是，為了維持角膜塑型的效果，必需每晚睡眠按醫師處方的時間持續配戴，而且需要確實清潔鏡片、避免角膜感染，當然也須養成良好護眼習慣（戶外活動、少用3C）。

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