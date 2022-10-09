我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

常喝發霉花椒燉的湯 夫妻竟都罹肝癌

翁唯真
招名威表示，冰箱有保鮮效果，卻因溼度高加上有些人塞滿食物，內部環境差異大易造成細菌、黴菌孳生。（記者翁唯真／攝影）
招名威表示，冰箱有保鮮效果，卻因溼度高加上有些人塞滿食物，內部環境差異大易造成細菌、黴菌孳生。（記者翁唯真／攝影）

雖然已經入秋，不過天氣仍是炎熱，食物保存仍須注意，放在乾燥陰涼處或儘量新鮮食用最佳。冰箱有保鮮效果，卻因溼度高加上有些人塞滿食物，內部環境差異大易造成細菌、黴菌孳生，食物被汙染會產生大量的黃麴黴菌，長期食用讓毒素進入體內堆積，損害肝臟的健康。

台灣中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，有對夫妻因時常燉煮花椒排骨湯，但花椒因保存不當，加上氣候潮濕使花椒發霉，理論上應該丟棄，但他們卻覺得黴菌可以被沖洗乾淨，加上高溫烹煮應該就沒事了，殊不知，最後卻導致肝癌。

招名威指出，冰箱濕度高而且大家使用冰箱習慣不同，有些人塞滿滿食物，有些只裝啤酒，內部環境差異大，若沒有定期清潔乾淨，細菌、黴菌孳生的數量就會很驚人，食材放久了很容易就會被汙染。

招名威說，他們的保存、清洗、烹煮都有問題，因發霉的花椒易孳生大量的黃麴黴菌，其中就會產生毒性極強的致癌物黃麴毒素，長期食用會使毒素不斷進入體內並堆積，損害肝臟的健康，導致肝細胞病變誘發肝癌的出現。

招名威表示，要解決黃麴毒素問題不難，首先先把乾貨重新整理，該丟的丟時間太久的也丟，把乾淨的留下來；購買適量食材不要囤貨，新鮮烹煮吃最好。最後，黃麴毒素很耐高溫，無法使用高溫烹煮來消滅它，所以吃乾貨類食物都要特別注意。

招名威提醒，肝癌在台灣盛行率不低，一直都是罹癌的前幾名，不能不注意一下生活細節。

高溫 致癌 臉書

上一則

長者抗憂鬱、防失智 醫師教你怎麼吃

延伸閱讀

第二型糖尿病 罹C肝風險高

第二型糖尿病 罹C肝風險高
蛋白尿指數突飆升數十倍 竟查出罹肝癌

蛋白尿指數突飆升數十倍 竟查出罹肝癌
脂肪肝可能轉成癌症 B、C肝患者是高危險群

脂肪肝可能轉成癌症 B、C肝患者是高危險群
從糞便好菌評估肝癌治療 台團隊發現新指標

從糞便好菌評估肝癌治療 台團隊發現新指標

熱門新聞

有日本醫師認為泡三溫暖容易造成心血管負擔。(取材自ingimage)

洗澡水太熱不好 日本醫師羅列「9大NG健康常識」

2022-10-04 03:05
台語歌手高向鵬跌倒昏迷1年後，今天驚傳過世。醫師提醒，如果跌倒後沒有外傷，但於3個月內，出現步態不穩、單側肢體無力兩大症狀，千萬不可輕忽。（取材自臉書）

台歌手跌倒昏迷1年後過世 醫：跌倒後需注意2大症狀

2022-10-06 14:22
美國民眾早已脫下口罩迎接疫後新生活。(本報資料照片／記者陳易辰攝影）

沒確診過是「天選之人」？ 醫：身體可能比一般人還糟

2022-10-06 23:59
羅一鈞說，俗稱「天選之人」後續可能因病毒變化，或原有的自然抵抗力慢慢消退後，還是有可能染疫。圖／台指揮中心提供

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞破除說法

2022-10-07 17:22
圖片來源 ／健康醫療網

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

2022-10-04 01:30
研究顯示，2019年癌症患者的非癌死亡率達40％。(Photo by National Cancer Institute on Unsplash)

癌友4成死因不是因為癌症 多數因心血管疾病喪命

2022-10-06 16:30

超人氣

更多 >
華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅