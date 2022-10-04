我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

洗澡水太熱不好 日本醫師羅列「9大NG健康常識」

聯合新聞網／ 即時報導
有日本醫師認為泡三溫暖容易造成心血管負擔。(取材自ingimage)
有日本醫師認為泡三溫暖容易造成心血管負擔。(取材自ingimage)

三溫暖、泡溫泉療養、睡滿七個小時等等，這些都是普遍存在於坊間的健康常識。然而日本媒體「NEWポストセブン」秋津壽男和望月理惠子兩位醫師，羅列了九項大家習以為常的NG健康知識，表示這些認知已經不合時宜，甚至還可能有造成反效果的風險。

NG1 洗三溫暖

在蒸氣間與冷泉池來回的三溫暖，其實容易造成短時間血管激烈收縮，對心血管容易造成負擔。如果要洗，務必注意入浴時間，不要在蒸氣浴裡頭待太久，冷水也只要給手腳沾過就可以了。

NG2 「泡半身浴」促進流汗

事實上不管全身浸泡熱水，還是只泡一部分，流汗量都不會差太多，也沒有科學根據支持泡半身浴更健康。

NG3 洗澡水溫40℃

若是在睡前入浴，40℃（104℉）的水溫會因為溫度過高，讓交感神經活動更加旺盛，妨礙到睡眠品質。設定在38℃（100.4℉）左右即可。

NG4 每天洗澡

皮膚上其實含有油脂與微生物，這些與人體產生平衡。不過要是洗澡次數太頻繁，或者清潔劑和肥皂使用過量，容易洗掉這些東西，造成免疫系統能力下降。

NG5 溫泉療法

事實上，溫泉療法並沒有得到醫療方面的證實。只能說在安靜的場合放鬆，有讓身體休息的功效而已。

NG6 晚上10時至凌晨2時是睡眠黃金期

無論何時入睡的，重點都在最一開始的三小時產生內分泌，才是睡眠的黃金期。

NG7 睡滿7個小時

睡眠的重點在於品質而不是量，睡眠品質高的4小時，功效也大於品質差的8小時。

NG8 長時間睡眠儲備體力

長時間睡眠或許可以恢復體力，但「儲備體力」是不可能的。

NG9 想要睡好覺就選用柔軟的棉被枕頭

太軟的枕頭和棉被，其實對睡眠中的翻身動作有礙，讓身體必須花更大的力氣才能翻身，因此最好選擇有點硬度的寢具比較好。

G7 日本

上一則

醫師養生 跑步或快走 每天做伸展操

延伸閱讀

七國硬挺 獲評抗衰退模範生

七國硬挺 獲評抗衰退模範生
美歐日製造業PMI疲軟

美歐日製造業PMI疲軟
北韓飛彈越過日上空5年來首見 南韓：17馬赫極音速飛彈

北韓飛彈越過日上空5年來首見 南韓：17馬赫極音速飛彈
成宮寬貴又被爆染毒 這次連男友長相都被公開了

成宮寬貴又被爆染毒 這次連男友長相都被公開了

熱門新聞

騎腳踏車運動可加強腿部肌力，鍛練肌力。（記者簡慧珍／攝影）

兩件事沒做到 七旬婦長期吃保健食品跌倒仍骨折

2022-09-29 05:38
「超人操」，採站姿，雙手向上伸展，同時雙腳踮起腳尖，引體向上。雙手擺放向下，雙腳屈膝微蹲，雙手往後擺放，每回10下。（記者王昭月／翻攝）

肌力流失恐有失能風險 練這3招對抗肌少症

2022-09-29 04:50
圖片來源 ／健康醫療網

增肌提升免疫力 醫師教40歲後養肌2關鍵

2022-10-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

夜多尿是攝護腺惹禍？正常老化？醫揭「夜尿症」迷思

2022-09-30 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

常常胃痛怎麼了？醫教分辨「胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流」

2022-09-30 01:45
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗去年推出不久後，全美各地的女性開始在社群媒體PO出她們切身經歷的奇怪副作用：經期大亂。如今有新的研究報告證實，這類傳聞有事實根據。（本報資料照片）

研究：COVID-19疫苗確實可能讓女性經期大亂

2022-09-28 14:26

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票
20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光