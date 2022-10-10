我的經驗／外科醫站著看診 改善腰痛

台中榮民總醫院神經外科主任崔源生。（圖：崔源生提供）

因為是外科醫師，常常開刀一站七、八個小時，又身著鉛衣，我五、六年前開始出現下背痛，後來診斷為「椎間盤突出」。這兩年來，我只能站著看診，很多病人好奇詢問原因，但自從站著看診以來，感覺我的腰背疼痛的病況改善許多。

當時，我的腰背疼痛延伸到左腳，X光和核磁共振都照了，發現腰椎第四、五節有輕中度的椎間盤突出。通常下背疼痛必須做復健、注意調整姿勢，所以我開始不彎腰搬重物，工作時還穿上護腰，利用護腰後面的四根鋼條來增加支撐力，減少外力負荷。有幾次因為症狀比較嚴重，就到復健科門診做腰椎牽引的拉腰治療。

我的門診從早上8時半看到晚上8時半，如果這段時間都坐著看診，回家後就會感覺腰背不舒服。身為神經外科醫師，我知道坐著的時候，腰椎受力最大的，站著反而受力較小，後來看到一個置物平台，拿出來在診間試了一下，覺得可以運用，從此我就站著看診，感覺還不錯。坊間也有可以升降的書桌，就是利用這個概念。

台中榮總神經外科主任崔源生因為腰椎間盤突出，站著看診兩年，腰痛獲得改善。（圖：崔源生提供）

腳踏台階 隨時換姿勢

通常我站著的時候並不是立正站好，而是腳會踏在前面一個小台階，隨時變換姿勢，可以減少腰部受力，實在腳痠時，就靠著後面的高腳椅坐著。所以，我的站姿大部分時間是左右腳一前一後交替，算起來站著看診的時間應該有七、八個小時，感覺比一直坐著看診要來得輕鬆，腰部疼痛也減少了。

核心肌群 游泳 可強化

雖然站著看診感覺情況好了一些，但腰部退化是長期累積的結果，就像中古車就是中古車了，不會變成新的車子。只是站著看診可減少長期坐著第四、五節的受力，腰部的痠痛也較少了。另外，我還常做拉筋運動，緩解不少腰痛的症狀。

因為疼痛就是身體產生了警訊，告訴我們也許身體過度使用了，建議民眾此時要注意姿勢是否正確，並應該做一些調整。包括坐姿要正確、減少彎腰搬重物，以及做一些像是棒式運動或游泳強化核心肌群，都可以預防脊椎進一步老化。

身體老化前 就要保養

如果腰背出現疼痛，建議第一步應採保守治療做復健，讓肌肉 放鬆、減少發炎。至於腰椎手術 ，一般滿意度並不是很好，因為疼痛並非單一個地方，就像車子的輪胎，四個裡面壞了一個，只修了一個，另三個也會退化，沒有辦法解決整個問題。重要的是，應在身體老化之前就要著重保養，減少單一點的受力，不要等到壞了再來手術。

（口述／台中榮民總醫院神經外科主任崔源生）