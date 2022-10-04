「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

圖片來源 ／健康醫療網

農曆已至「秋分」節氣的時期，早晚天氣涼爽，也開始出現明顯溫差，此時，人體陽氣逐漸轉為向內收斂，出現陽氣減弱、陰氣增強的趨勢。而秋分後，寒暑晝夜參半，氣溫下降、寒涼漸重，易出現涼燥，蔡雯欣中醫師提醒：「秋分前後天氣冷暖變化頻繁，要注意『燥邪傷肺』，以及過度乾燥所引起的口腔鼻腔黏膜和皮膚的病症，也要趁此時做好補氣、滋陰、潤肺、保濕的調養，以迎接冬季的來臨。」

秋主「燥」注重保濕及情志安寧

蔡雯欣中醫師表示，在中醫五行中，秋主燥屬金，對應於人體臟器為肺，而肺主皮毛，開竅於鼻。所以在秋分前後時期，要特別注意燥邪傷肺、天氣乾燥引起口腔鼻腔黏膜與皮膚的不適。此時最需要「養肺潤燥」，補充水分並做好內外保濕格外重要，而秋分之後陽氣漸消、陰氣漸長，早晚溫差大更要注意做好保暖。

中醫《黃帝內經》裡提到：「秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明，早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。」說明了秋分的養生，除了做好早睡早起，平日作息更要盡量規律，才能使情志安寧，尤其當陽氣慢慢減少之後，人在心情上容易產生鬱悶，建議白天時，可多散步吸收溫暖日光，以減少抑鬱感；夜晚靜心休養生息，讓身心保持平穩健康以迎接冬季的到來。

白色食物象徵潤肺

在食補上，蔡雯欣中醫師建議，秋分時期更應著重於「補氣、滋陰、潤肺」等食補。

在中醫觀點裡，不同顏色對應於不同器官，而白色對應於肺，所以白色食物被象徵著可滋陰潤肺，比如：白蘿蔔、白花椰菜、銀耳、燉水梨、枇杷、蓮子、冬瓜等，皆是適合的滋陰潤肺食材，又因其具飽足感，調養的同時還兼具減重 的功能，是很不錯的選擇。

此外，中藥材裡的茯苓、薏仁、杏仁、貝母、百合、山藥、麥門冬等，不但可補氣潤燥，還有排濕利水的效果，建議民眾可向中醫師請教食材與中藥搭配的養生食藥帖，趁秋分前後進行適當的食補。

蔡雯欣中醫師叮嚀，秋季易涼燥，盡量減少食用辛辣及油炸類的食物，才能減少對肺胃的刺激與負擔。

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