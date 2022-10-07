甜味劑是糖尿病患、減重者福音 但腎友、孕婦要避開

代糖到底會不會影響健康，長期以來備受討論。(Getty Images)

「零卡飲料」、「無添加糖」……，為了迎合減少熱量攝取的趨勢，許多食品以「不含糖」、「低熱量」吸引消費者，但為了兼顧甜蜜的口感，以甜味劑取代。以人工甜味劑為例，零熱量且不影響血糖 ，對糖尿病 患、減重者是福音，不過許多民眾仍對甜味劑存有疑慮，代糖到底會不會影響健康，長期以來備受討論。

甜味劑

為什麼許多食品用甜味劑取代食用糖？

甜味會讓食物變得更有層次，市售常見食用糖有蔗糖、黑糖、冰糖、果糖、麥芽糖等。但2018年台灣衛福部國健署發布新版飲食指標，增列「每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%」的建議，為了在健康與美味間取得平衡，很多食品用甜味劑取代食用糖。

懷孕及哺乳期間之婦女應避免攝取甜味劑。(Getty Images)

目前台灣許可使用的甜味劑共26項，從來源可分為零熱量的人工甜味劑（又稱代糖），和有熱量的天然甜味劑。前者以人工合成且極少量添加就有非常明顯的甜味；後者大多從植物提煉而成的糖醇類具有甜味。兩者共同的特性，為低熱量且不影響血糖升高，對於怕胖或糖尿病友是另一種選擇。

市售零卡飲料多是碳酸飲料，並使用人工甜味劑，像阿斯巴甜、醋磺內酯鉀、蔗糖素等，甜度是蔗糖的200倍以上，只需極少量添加，就能達到足夠的甜度，因此熱量可忽略不計。

不過，根據歐洲癌症和和營養前瞻性調查（EPIC），在10個歐洲國家共52萬1330人的研究發現，每天喝碳酸飲料超過二杯（每杯250毫升），相較於每月少於一杯者，死亡風險提高17%；每天喝代糖碳酸飲料超過二杯，相較於每月少於一杯者，死亡風險提高26%。另外，美國心臟及中風 學會期刊指出，人工甜味劑碳酸飲料每天喝超過一次，易增中風及失智風險。

哪些人要避免吃甜味劑？

台灣對於食品添加物的甜味劑有嚴格規範使用總量，民眾攝取過量造成健康危害的機率極低。但是，部分特殊族群由於生理狀況異常，一定要避免攝取甜味劑，包括：

1.腎臟功能尚未健全的嬰兒。

2.腎臟功能不佳的腎臟病友。

3.懷孕及哺乳期間之婦女。

4.容易脹氣者，忌糖醇類甜味劑。

5.苯酮尿症者，忌阿斯巴甜。

常見甜味劑

人工甜味劑

阿斯巴甜、糖精、甜精、甜菊萃、醋磺內酯鉀

天然甜味劑

甜菊糖、赤藻糖醇、山梨糖醇、木糖醇、麥芽糖醇、羅漢果糖

營養添加劑過多 恐產生毒性

各種食物有不同的營養價值，當飲食中長期缺少鐵質，就會發生缺鐵性貧血（營養素缺乏症）；若長期缺乏鈣質，就會造成發育不良、骨質疏鬆。營養添加劑的用途，在強化食品營養物質，避免營養素缺乏的健康危害。

市售零卡飲料多是碳酸飲料，並使用人工甜味劑，只需極少量添加，就能達到足夠的甜度。(Getty Images)

例如，早期台灣山上的兒童，出現認知功能異常、發育遲緩問題的比例較高，經調查發現，因飲食的限制而缺乏「碘」，但碘是人體必需營養素，一旦缺乏就容易疲倦、甲狀腺異常，如果懷孕婦女缺碘更可能造成流產、新生兒呆小症、認知功能發展遲緩等，因此實施全面食鹽加碘政策。

營養添加劑名稱聽起來很「營養」，加愈多愈好？

營養添加劑聽起來對健康有好處，但身體對於「必需營養素」存在攝取上限，胡亂攝取營養添加劑，超過上限恐產生毒性及健康危害，絕對不是愈多愈好。

以鈣質為例，每日足夠攝取量為0到6個月300毫克、6到12個月400毫克、1到3歲500毫克、4到6歲600毫克、7到9歲800毫克、10到12歲1000毫克、13到18歲1200毫克，成人則為1000毫克，若攝取超過2500毫克，恐損傷腎功能、造成血管鈣化等。

營養添加劑是否存在風險？

攝取錠劑、膠囊、粉狀的高劑量維生素與礦物質保健食品等，民眾應評估。。(Getty Images)

營養添加劑是強化食品營養的物質，在食品安全劑量食用下沒有風險，例如常見的高鈣高鐵豆漿、綜合維生素乳飲品、B群營養強化米等。

很多人無法抗拒甜點誘惑，但為了標榜「不含糖」、「低熱量」，許多食品以甜味劑取代。(Getty Images)

但是錠劑、膠囊、粉狀的高劑量維生素與礦物質保健食品等，民眾應評估，日常飲食是否真的缺乏特定營養素，再選擇適合的營養添加劑保健食品，並依照產品的建議攝取量指示補充使用，才能避免身體過量攝取營養素，造成毒性與危害。

常見營養添加劑

生育醇(維生素E)、抗壞血酸(維生素C)、核黃素(維生素B2)、氰鈷胺明(維生素B12)、硫酸硫胺明(維生素B1)、菸鹼酸、鈣化醇、葉酸、維生素A粉末。

（諮詢／台灣聖馬爾定醫院營養師尤偉銘）