胃食道逆流怎麼辦？掌握3招 遠離腸胃不適

胃食道逆流患者多會出現火燒心、胃酸逆流、失眠、噁心想吐等症狀。(本報資料照片)

一名20歲大學生飲食不節制，經常與朋友大吃大喝，近日發現吃飯後肚子容易脹氣，尤其在進食油炸類食物後20分鐘後便覺得悶脹，咽中微微刺痛，咽喉搔癢，聲音嘶啞，一直想清喉嚨，容易打嗝，朋友告訴他口中充滿酸味，十分難聞，因而尋求醫師治療。

台灣衛生福利 部台北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，前述大學生的問題是胃食道逆流，通常在胸骨後側有灼熱感為最主要表現。發病原因是下食道括約肌（LES）過多或暫時性放鬆造成胃酸逆流，造成胃中內容物向上逆流至食道、肺或口咽部而成的症狀，一般與體重過重、進食高油脂食物進食、抽菸較為有關。

賴博政說胃食道逆流有兩大症狀：

1、胸骨後側灼熱感：因為下食道括約肌鬆弛、食道蠕動作用障礙，少部分的食團無法順利吞嚥，也些未被口水中和掉的食糰便會上流至食道及咽喉中，經由刺激後造成胸口後側灼熱感。

2、口中酸水上逆：因為酸水過多，通常在進食完後30至60分鐘後明顯加重，或是飲食完後未好好休息、等待消化，便做些彎腰、平躺等改變姿勢，都會誘發症狀。

此外，還有一些非典型症狀如胸痛、吞嚥吞難、喉炎、肺炎、口水多、打嗝、反覆咳嗽、耳鳴等，都是胃食道逆流可能的症狀，疾病表現複雜多樣，若延宕多時才去就醫院，長時間下來有可能導致癌 變。

賴博政表示，中醫古籍常提到「噯氣」或「吐酸」、「吞酸」，都泛指胃食道逆流。「內經」說胃食道逆流是因為脾胃虛弱為本，感受邪氣、飲食過量、情緒起伏造成氣上逆，伴有酸水上擾的現象，一般與脾、胃、肝有關，病情拖得越久，越可能造成寒熱錯雜的現象。

胃食道逆流除了用在醫師指示下用藥物及針灸治療外，平時的習慣養成也很重要，兩者並用才可能達到相輔相成效果，賴博政分享平日就能做到的三招，遠離腸胃不適。

咖啡。(本報資料照片)

檸檬。(本報資料照片)

1、良好飲食習慣：三餐以定時定量為原則，少量多餐，細嚼慢嚥，使食物在口中分解較小的食團，減少胃部的負擔。

2、地雷食物不要碰：一般來說高納、高油脂的食物會影響胃部排空，像是 咖啡 、濃茶、堅果類、柑橘類、檸檬、鳳梨等食物少碰為妙。

3、控制體重：通常胃食道逆流的患者體重都過重，因為過重造成腹部壓力較大，影響胃部正常消化；如果有抽菸習慣應戒除，並多運動，抒發生活壓力，減少胃食道逆流發生。

(本文由健康醫療網提供)