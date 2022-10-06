「新四高」威脅 愛吃麵包恐害慘腎臟

麵包、蛋糕除了過甜，也暗藏高油脂。(本報資料照片)

大多數民眾都知道平時要控制高血脂、高血壓 、高血糖 等「三高」，但醫師表示，其實也要注意「第四高」高尿酸的控制。因人體約有60%的水分透過腎臟形成尿液排出，腎臟也具有調節血液中電解質濃度、代謝身體尿毒素的功能，還能分泌腎素調節血壓，是泌尿系統中非常重要的器官；若未注意影響到腎臟功能，可能最後需要終生洗腎。

台灣台中榮總嘉義分院內科醫師蔡宗穎說，預防四高，有賴健康生活的養成，長輩可選擇中等強度耐力的健走、游泳、騎單車、外丹功、體操等有氧運動，不但可以維持理想體重，還能增加體內胰島素敏感度，有效降低血糖，每周運動至少3次，最好每次達到30分鐘，但是注意有眼睛疾病、或中風 、心血管疾病的長輩，不適合過於劇烈的運動，應先接受醫師評估，再決定運動的種類與強度。

吐司是容易被忽略的高鈉食品。(本報資料照片)

蔡宗穎說，希望長輩們都能以良好的生活習慣，避免四高造成的腎臟疾病，健康開心的享受樂齡生活。

嘉榮慢性腎臟病個管師黃雅莉叮嚀，預防慢性腎臟病發生的方式之一，就是避免「四高」帶來危害，因此除了配合藥物控制外，也要了解正確的飲食方式。例如醬料、湯頭、雞湯塊、即溶燕麥包、麵線（較細的麵條）、吐司麵包、果汁，都是容易被忽略的高鈉食品；而精緻蛋糕、餅乾、冰淇淋除了過甜，也暗藏高油脂；各式酒精飲料糖含量超標，普林也易造成痛風；因此日常飲食建議避開精緻、過分糊化、加工的食品，選用原型、高纖、多樣化食物，才能實踐低油低鹽低糖的健康飲食原則。

(本文由健康醫療網提供)